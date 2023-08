La sonda Parker della Nasa modifica la sua rotta in⁣ vista del prossimo incontro con Venere

La ‍sonda spaziale Parker della⁢ Nasa ha ⁤recentemente effettuato una correzione di rotta in preparazione per il suo ​sesto incontro ravvicinato con il pianeta Venere, ‍previsto‌ per il 21 ​agosto. Questa manovra, che ha richiesto l’accensione dei⁣ propulsori della sonda per un ‍breve periodo di 4,5 secondi,​ ha⁣ permesso di regolare la traiettoria di Parker di quasi 124 chilometri e di aumentare la sua velocità di 1,4 secondi. Questa correzione di‌ rotta era necessaria per ⁣garantire che l’incontro con Venere avvenisse in​ un momento​ e in ‍una posizione specifici, ⁣consentendo⁢ così a Parker di​ sfruttare la gravità del pianeta per avvicinarsi ulteriormente al suo obiettivo‍ finale: il ‌Sole.

Il​ ruolo cruciale ‍della manovra​ di correzione ‌della traiettoria

Il commento di Yanping Guo, responsabile della progettazione della missione

Yanping​ Guo, responsabile ​della ⁢progettazione della missione e della ⁢navigazione presso il Laboratorio di Fisica Applicata della Johns Hopkins University, ha commentato l’importanza di‌ questa manovra. Nonostante la velocità attuale della sonda​ Parker ⁤sia di circa ​14 chilometri ⁣al secondo, la modifica⁤ della velocità ‍e della direzione del veicolo spaziale può ⁤sembrare insignificante. Tuttavia,⁢ Guo⁤ sottolinea che questa⁢ manovra è fondamentale per ⁢ottenere la spinta gravitazionale‍ desiderata da Venere, che cambierà in modo significativo la velocità e la distanza di Parker dal Sole.

Il ⁢prossimo record di velocità e distanza dal Sole

Il⁤ 27 settembre 2023, la sonda Parker supererà⁢ il suo precedente record di velocità e distanza dal‌ Sole. Raggiungerà una distanza di soli 7,2 milioni di chilometri dalla superficie solare, viaggiando ad una velocità di​ oltre​ 635mila chilometri all’ora.

Il viaggio finale della sonda Parker verso il Sole

L’ultimo incontro con Venere

Dopo il ​prossimo incontro con‍ Venere, rimane solo un ultimo ⁣appuntamento con il pianeta, previsto per‌ novembre 2024. Solo dopo questo ultimo saluto a Venere, la sonda Parker raggiungerà la⁤ sua destinazione finale.

Il ⁢passaggio ‍attraverso la ⁢corona solare

Una volta ‍raggiunto il ‌Sole, la sonda ⁣Parker si avvicinerà a ⁣meno di 6 milioni ⁣di chilometri dalla superficie della nostra stella, raggiungendo‌ una velocità di 690mila chilometri ‍all’ora.⁤ In⁣ questa fase del suo viaggio, la sonda entrerà in un’orbita che la porterà attraverso la ‌corona solare, la ​parte più ‌esterna dell’atmosfera del Sole.‍ Qui, Parker misurerà i‍ campi magnetici⁢ e otterrà⁢ immagini ad alta risoluzione, ​contribuendo in modo‌ significativo alla nostra ⁢comprensione del Sole.