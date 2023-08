Un esperto ⁢di serpenti mostra come catturare un ⁣pitone in modo sicuro durante la conferenza stampa del ‌governatore ‍che annuncia ‍la Sfida del Pitone della Florida 2022. Gli appassionati di ⁣serpenti, sia dilettanti che professionisti, ‌sono invitati a preparare i loro ganci per serpenti. ⁢La Sfida annuale⁢ del ​Pitone della ⁣Florida inizia‍ venerdì, e‍ il premio‍ principale è di $10,000 per il partecipante che rimuove il maggior numero di pitoni ⁣entro il 13 agosto.

La⁤ Sfida del Pitone della Florida 2022

Un’opportunità ‌per proteggere la fauna selvatica

“Partecipa alla rimozione dei pitoni birmani invasivi dall’ecosistema delle Everglades e ‌avrai la possibilità‍ di ⁤vincere premi mentre aiuti la fauna selvatica nativa!” recita il modulo di iscrizione. Durante la⁣ Sfida del ‌Pitone della⁣ Florida 2022,​ un numero record di⁤ 231 ⁢pitoni invasivi sono stati rimossi dalle‌ Everglades. Il vincitore principale ha portato a casa 28 pitoni. Anche la persona con il pitone più ‌lungo – 11 piedi⁢ – ha portato a casa un premio in denaro. Quasi mille persone provenienti ​da 32 stati e ⁤due paesi stranieri hanno partecipato.

La‍ collaborazione per la rimozione dei serpenti

La caccia per rimuovere i serpenti dalle terre pubbliche è una collaborazione tra la Commissione per la Conservazione della Pesca e ‌della Fauna Selvatica della‌ Florida (FWC) e il ‌Distretto di Gestione delle Acque del Sud della Florida (SFWMD). ⁣I premi sono offerti dagli sponsor.

Il problema dei ⁣pitoni nelle Everglades

Un’invasione dannosa per l’ecosistema

Il SFWMD ⁢definisce i pitoni birmani una delle specie invasive più dannose nelle ⁣Everglades. Questi serpenti predano uccelli, serpenti nativi,⁢ mammiferi ⁢e persino⁤ alligatori. I pitoni prosperano⁣ nel​ clima ⁢mite del ⁢sud ‌della Florida e non hanno predatori naturali, quindi si stanno moltiplicando. Le femmine possono​ deporre⁢ da 50 a 100 uova⁣ alla volta. L’U.S. Geological Survey stima che decine⁤ di migliaia di pitoni vivano nelle⁢ Everglades.

La minaccia per⁣ la⁣ fauna ⁣selvatica

“Stanno mangiando, praticamente, tutto nelle Everglades”, ha detto Humberto Torres, proprietario di un tour ​in⁤ airboat, a una troupe di ⁢FOX Nation durante le riprese di ‘The Everglades: ⁣Preserving Paradise’. “Prima, si vedevano⁣ molti​ mammiferi. ⁣Non li vediamo più. Vengono ​mangiati dai pitoni birmani, e⁣ stanno distruggendo l’intero habitat ⁣delle​ Everglades.”

Un’indagine del 2012 ha rilevato un calo ​drastico dei⁤ mammiferi nelle aree meridionali del Parco Nazionale delle Everglades. L’USGS ha ⁢riferito che ​conigli di palude, conigli di bosco e volpi sono quasi scomparsi dal 1997.

La caccia ai pitoni birmani ‌in Florida

La cattura di un pitone ‌birmano di dimensioni record

Il Conservancy of‍ Southwest Florida ha annunciato sviluppi record ⁢nel suo programma di ricerca sui pitoni birmani​ invasivi⁣ con la documentazione del più grande pitone trovato fino ad oggi ​in Florida. Il pitone femmina⁤ misurava quasi​ 18 piedi di lunghezza e pesava 215 libbre.

Non è necessaria una ‍licenza per cacciare‌ i ‍pitoni birmani

I pitoni birmani⁣ non sono protetti in Florida, ad ⁣eccezione delle leggi contro la crudeltà. Ciò consente ‍ai partecipanti di cacciarli⁤ senza ⁤una licenza, ma i cacciatori devono uccidere i rettili⁣ in ⁢modo umano. Chiunque può partecipare per $25 dopo aver ⁤seguito la formazione ‌online richiesta. I video ⁢dimostrano ⁢come catturare un serpente e poi stordirlo prima⁤ di ucciderlo. Anche‍ i bambini sotto⁢ i ‍18 anni possono cacciare‍ con un adulto registrato.

“Fin​ dal primo giorno, abbiamo dato priorità al restauro delle Everglades investendo fondi record per progetti di conservazione e aumentando⁤ le risorse per⁣ la rimozione ⁤dei pitoni birmani invasivi ⁤che danneggiano questo prezioso ecosistema”, ha dichiarato il governatore Ron DeSantis in una⁤ dichiarazione. “La Sfida del Pitone permette⁣ alle persone⁣ di partecipare direttamente agli⁢ sforzi di restauro delle Everglades, ‌e ‌non vedo l’ora di vedere i risultati di quest’anno.”