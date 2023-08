La simulazione in laboratorio⁣ rivela il ​legame tra geotermia⁣ e terremoti

Per la prima volta, gli scienziati sono riusciti a simulare in laboratorio il processo che causa i⁢ terremoti nelle aree​ geotermiche sfruttate industrialmente, dove l’acqua viene iniettata in profondità. Questa innovativa ricerca è stata condotta dal Dipartimento di Geoscienze dell’Università di Padova e dal prestigioso China Earthquake Administration di Pechino.

Il ruolo cruciale dello⁢ stato fisico dell’acqua

Gli esperimenti, condotti con un dispositivo sperimentale unico nel suo genere – il suo unico gemello si trova a Pechino⁤ – hanno evidenziato l’importanza⁢ fondamentale dello stato fisico dell’acqua (supercritico e‍ liquido o⁣ gassoso) ⁤nel fenomeno geotermia-terremoto.

Le osservazioni sperimentali

Secondo Wei Feng, l’autore dello studio, queste‍ osservazioni sperimentali gettano⁤ luce su diverse caratteristiche della sismicità osservata​ nei campi geotermici, tra cui la profondità degli ipocentri. Questi ultimi sono spesso situati proprio ⁢alla profondità in cui si ritiene che l’acqua ‌passi dalla‍ fase supercritica (condizione in cui le faglie terrestri ‘scivolano’ senza generare terremoti) a quella di vapore (in questa​ fase le​ faglie si bloccano, accumulando energia elastica che⁢ viene poi rilasciata durante i terremoti).

Il cambiamento dell’attrito delle rocce

Feng spiega che ​questo ⁤meccanismo dimostra⁤ come l’attrito (o resistenza⁢ allo scivolamento)‌ delle⁤ rocce varia anche in base allo⁣ stato fisico dell’acqua. In particolare, la resistenza ⁤delle faglie ‌sperimentali‍ raddoppia quando l’acqua passa ​dallo stato supercritico e liquido​ allo ⁤stato di‍ vapore.

Implicazioni per la‍ sismicità naturale e l’industria geotermica

Se da un ⁣lato queste scoperte ⁤possono aiutare a sfruttare in modo più sicuro⁣ i campi ​geotermici in futuro, dall’altro ‌lato sollevano questioni relative alla sismicità ​naturale, spesso legata alla migrazione​ di fluidi nella crosta terrestre.

La comprensione dei terremoti

Nonostante i progressi, la nostra comprensione di ​come si‍ originano e si diffondono ⁢i‌ terremoti‌ rimane limitata. Una delle ragioni è la difficoltà di riprodurre in laboratorio il comportamento delle rocce e delle ⁣faglie durante il ciclo sismico.

La sfida della ⁣riproduzione in laboratorio

La riproduzione in laboratorio del comportamento delle‍ rocce e delle faglie durante​ il ciclo sismico rappresenta una sfida significativa. Tuttavia,⁣ i risultati di questo studio rappresentano un passo importante verso⁢ una migliore comprensione dei meccanismi che ‌stanno alla base dei terremoti.