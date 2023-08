La Nicotiana benthamiana: una biofabbrica di farmaci⁤ nascosta nel tabacco australiano

La Nicotiana benthamiana, comunemente⁤ nota come​ tabacco australiano, è molto più di una⁣ semplice pianta. Questa specie vegetale nasconde al suo interno una vera e propria fabbrica biologica di farmaci. Un recente studio pubblicato sulla ⁤rivista Nature⁤ Plants, condotto dall’Università Tecnologica del⁤ Queensland in Australia con la collaborazione dell’Enea in ​Italia, ha‌ svelato i segreti‌ genetici di questa pianta. Le scoperte effettuate potrebbero avere un impatto ⁤significativo non solo sulla comprensione della ⁤biodiversità di questa specie, ma anche ⁢sul suo utilizzo in ricerca scientifica e applicazioni biotecnologiche.

La storia e l’importanza del tabacco australiano

Un’eredità culturale e medicinale

La Nicotiana benthamiana, ⁤una pianta di ‍dimensioni inferiori ‍rispetto al tabacco comune, ha una lunga storia⁤ di utilizzo tra‍ gli aborigeni australiani. Conosciuta come pitjuri, è stata utilizzata per⁤ secoli come pianta medicinale e rituale. La sua facilità di coltivazione e manipolazione genetica l’ha resa un modello di studio ideale per laboratori di tutto il ⁣mondo. Inoltre,⁣ l’industria biotecnologica l’ha adottata come ‘biofabbrica’ per‍ la⁣ produzione di farmaci.

Un modello di studio e una risorsa biotecnologica

La rilevanza del tabacco⁣ australiano è evidenziata anche dal database ​di Google, che ⁢elenca ‌oltre 75.000 studi scientifici⁢ e​ 15.000 brevetti che citano questa specie. Questo dimostra l’importanza di questa pianta non solo per la sua storia culturale, ma anche per il suo potenziale‌ scientifico e biotecnologico.

La scoperta del genoma della Nicotiana benthamiana

Analisi‌ di‌ due ceppi diversi

Il recente ‌studio ha permesso ⁤di pubblicare l’intero genoma della Nicotiana benthamiana. Questo risultato è stato ottenuto analizzando due ceppi diversi della pianta. Il ⁢primo ceppo proviene da una⁢ singola pianta raccolta all’inizio del secolo scorso nel deserto dell’Australia centrale. Il‌ secondo ceppo, invece, si è adattato alle condizioni subtropicali del Queensland, nel nord dell’Australia.

Differenze genetiche⁣ e chimiche

Il confronto tra i due ceppi ha rivelato alcune differenze ⁣a livello genetico. Tuttavia, ⁣le differenze più significative sono state riscontrate nella composizione‍ chimica delle due piante, in⁢ particolare per quanto riguarda il ⁣contenuto ⁤di nicotina e ⁤nornicotina,​ un​ derivato della nicotina più tossico. Queste scoperte potrebbero avere importanti implicazioni per la comprensione della biodiversità di questa specie e per il suo⁤ utilizzo in ricerca e applicazioni biotecnologiche.