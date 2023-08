La NASA ristabilisce il contatto con la sonda Voyager 2

La NASA ha confermato venerdì che il cosiddetto “grido ‍interstellare” ha⁢ avuto ⁣successo e la sonda Voyager 2 sta nuovamente inviando dati. La sonda si è riorientata, puntando l’antenna verso ​la Terra.

Il problema di comunicazione con Voyager 2

Il contatto con la ​sonda interstellare Voyager 2 della NASA è stato ristabilito⁣ dopo ‍che un ‍comando errato aveva ‌deviato la‍ sonda dalla Terra, interrompendo la trasmissione dei dati per circa due settimane. Il 21 luglio, un comando errato‍ inviato a Voyager 2 ha⁤ impedito al team scientifico della ‌missione presso ‍il Jet Propulsion Laboratory della NASA in California di ricevere dati dalla sonda.

Il sistema di comunicazione⁤ con le sonde Voyager

La NASA​ mantiene il contatto con le‍ sonde gemelle Voyager 1 e 2 attraverso il suo sistema di antenne terrestri noto⁢ come Deep Space Network (DSN). La NASA ha‍ riferito di⁢ aver perso il contatto con Voyager 2 il 21 luglio, dopo‌ una serie⁤ di comandi pianificati inviati‍ alla sonda che⁢ hanno causato uno spostamento non ​intenzionale della sua⁤ antenna di 2 gradi⁤ rispetto alla⁤ Terra.

Il ripristino del ​contatto con Voyager 2

L’interruzione dei dati sarebbe continuata fino a una correzione automatica in ottobre,⁢ ma ⁢i ⁣team hanno utilizzato l’antenna del Deep Space ‌Network in Australia per inviare il comando corretto,⁣ sperando di colpire l’obiettivo ⁤previsto a più di 12,3 miliardi‌ di miglia dalla Terra.

Il successo del “grido interstellare”

“Aspettare fino a ottobre sarebbe stato‌ troppo tempo”, ha detto la scienziata del progetto ⁢Voyager, Linda Spilker, ⁢del⁣ JPL della NASA la scorsa settimana. La ​NASA ha annunciato venerdì che⁤ il “grido interstellare” ha funzionato e Voyager 2 sta nuovamente inviando dati. La sonda si​ è riorientata, puntando l’antenna verso la Terra.

Il tempo‌ di risposta di Voyager 2

Ci sono volute circa 18,5 ore perché​ il ‍comando raggiungesse Voyager e 37 ore perché i controllori sapessero‍ se aveva funzionato, secondo l’agenzia spaziale. “Alle 12:29 del 4 agosto, la sonda ha iniziato ‍a ‌restituire dati scientifici e telemetrici, indicando che sta‍ funzionando normalmente ​e che rimane sulla sua traiettoria prevista”, ha scritto la​ NASA.

La missione delle ⁤sonde‌ Voyager⁤ 1 e 2

La missione delle sonde Voyager ⁢1 e 2 è iniziata⁤ nel 1977 dopo che entrambe le sonde sono⁢ state lanciate separatamente dal Kennedy Space Center della NASA in Florida, sfruttando un allineamento planetario di 176 anni che ha‌ reso possibile il grande ‍tour di ‌tutti e​ quattro i giganti esterni del sistema solare. Prima del periodo di ⁢silenzio comunicativo ⁤con la NASA, Voyager 1 e 2 inviavano diverse ore di dati ogni giorno. La sonda Voyager 2 ha ancora cinque ‌strumenti in funzione, ognuno dei quali utilizza solo 4 watt di potenza all’anno. Voyager 2 ha visitato Urano e Nettuno prima di uscire dall’eliosfera nel 2018 – la‍ bolla protettiva di vento solare considerata il ​confine del nostro sistema solare.