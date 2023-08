La qualità dell’aria nella ‍Stazione Spaziale ⁣Internazionale: uno studio rivela la presenza‍ di contaminanti

La Stazione Spaziale Internazionale ⁣(ISS) è il luogo⁤ di residenza degli astronauti in ⁢orbita. Tuttavia, l’aria che vi si respira non ‌è così pura come​ quella⁤ delle nostre case sulla Terra. Questo è quanto emerge da​ uno ⁢studio ⁢che ‌ha analizzato i ​contaminanti presenti nelle polveri raccolte dai filtri dell’aria a bordo​ della ISS. I risultati, che ⁢potrebbero contribuire ​a migliorare la progettazione e la ⁢costruzione dei futuri veicoli spaziali, sono stati pubblicati sulla rivista Environmental Science and Technology Letters da ​un team di ricercatori dell’Università di Birmingham e del Glenn Research Center della Nasa.

Analisi delle ‌polveri della ISS: i contaminanti rilevati

La presenza​ di sostanze chimiche nelle polveri

Le analisi⁤ delle polveri raccolte a‍ bordo della ISS hanno rivelato la‌ presenza di diverse sostanze chimiche. ⁤Tra queste, gli eteri⁣ di‍ difenile polibromurati (Pbde), l’esabromociclododecano (Hbcdd), i nuovi ritardanti di fiamma bromurati (Bfr), gli esteri organofosfati (Ope), gli idrocarburi policiclici aromatici (Pah), le sostanze perfluoroalchiliche (Pfas) e i bifenili policlorurati (Pcb).

Le fonti dei contaminanti

I Bfr e gli Ope ‌sono comunemente utilizzati in molti paesi per ⁢rispettare le⁣ normative antincendio in apparecchiature elettriche ed elettroniche, nell’isolamento⁢ degli ⁣edifici,⁤ nei tessuti per mobili e nelle schiume. I Pah si trovano nei combustibili idrocarburi e sono prodotti dai processi ‍di combustione. ⁤I Pcb sono stati impiegati ​nei sigillanti per edifici e finestre e nelle apparecchiature elettriche come‌ fluidi dielettrici. I Pfas sono stati utilizzati in applicazioni come agenti antimacchia per tessuti e ⁤abbigliamento. Alcune di queste sostanze sono classificate come⁣ inquinanti organici persistenti, mentre altre sono potenzialmente cancerogene.

Implicazioni per ⁣le future stazioni ⁣spaziali e‌ habitat

Le concentrazioni di‌ contaminanti nella ISS

Nonostante‍ le concentrazioni di contaminanti organici rilevate nelle polveri della ⁣ISS‌ siano spesso superiori ai ‌valori medi riscontrati nelle case e ⁤in altri ambienti chiusi negli‌ Stati Uniti e nell’Europa occidentale,⁢ i livelli di questi ⁣composti sono ​generalmente​ all’interno di un ​intervallo che ‌si trova anche sulla Terra.⁣ Questo è quanto afferma Stuart Harrad dell’Università di⁤ Birmingham.

Le implicazioni per le future stazioni spaziali

Le scoperte di questo studio hanno importanti implicazioni per ‌le future stazioni spaziali e habitat. Secondo Harrad, potrebbe essere possibile ​eliminare⁤ molte fonti ⁤di contaminanti attraverso scelte attente dei⁣ materiali⁣ nelle prime fasi ⁢di progettazione e costruzione. Questo potrebbe contribuire a migliorare la qualità dell’aria a bordo e, di ‍conseguenza, la salute e il benessere degli astronauti.

Questo studio rappresenta un passo ‌importante verso la comprensione⁣ della qualità dell’aria nelle stazioni spaziali ‍e potrebbe avere ⁣un impatto significativo​ sulla⁤ progettazione e la ‌costruzione‍ dei futuri veicoli spaziali.