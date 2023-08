Scoperta rara di una balena⁣ dal becco nelle Florida Keys

Una specie di balena dal becco, tipica delle acque profonde, è stata recentemente scoperta su una barriera di sabbia nelle Florida Keys. Inizialmente, si pensava che l’animale fosse ​un ‍delfino ferito, ma gli esperti hanno ⁣poi ⁤identificato ⁢la creatura come un ⁤esemplare di balena dal becco.

Un ritrovamento inaspettato

La Florida Fish and Wildlife Coalition ha contattato l’organizzazione ‍di conservazione Dolphins Plus ⁢Marine Mammal Responder (DPMMR) dopo aver​ ricevuto segnalazioni non confermate ⁤di un delfino ferito sull’isola di Tavernier. Tuttavia, gli ufficiali del DPMMR, dopo aver indagato sulla ⁤questione, ‌hanno scoperto​ che l’animale in questione non era ⁤un ⁤delfino.

Identificazione dell’animale

Dopo un’attenta valutazione, l’animale è stato identificato come una⁣ specie molto rara di balena dal becco (Mesoplodont), raramente avvistata al di fuori ‍delle acque profonde (300+M), come riportato dal DPMMR in​ un post su Facebook. Hanno inoltre notato che l’animale era morto.

Necroscopia in ‌corso

Secondo il DPMMR, una necroscopia è attualmente in corso⁢ sull’animale, condotta dall’organizzazione stessa, insieme alla FWC e al team di conservazione di Gumbo ⁢Limbo Coastal Stewards.

Ulteriori indagini sulla balena ‌dal becco

Le agenzie prenderanno misure ​e campioni dell’animale e cercheranno di determinare⁤ la causa della morte. Le‌ balene dal becco sono caratterizzate ​da un rostro allungato, secondo l’Enciclopedia Britannica.

Caratteristiche delle balene dal becco

Mentre molti mammiferi marini vengono avvistati quando emergono per respirare, le balene dal becco sono raramente viste. La forma della loro testa e del loro sfiatatoio fa sì che ⁤il loro soffio sia diretto in avanti, impedendo loro di ‍emergere⁢ molto sopra l’acqua.

Un ritrovamento significativo

Questo‍ ritrovamento è particolarmente significativo ⁢a causa​ della rarità della specie.‍ Le balene dal becco sono‍ infatti raramente avvistate e la loro presenza nelle Florida Keys potrebbe fornire preziose informazioni sulla loro distribuzione ⁤e sulle loro abitudini di vita.