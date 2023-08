La velocità di rotazione di Marte sta‌ aumentando, secondo le ricerche della sonda Nasa InSight

Le recenti ‍analisi dei dati raccolti dalla sonda Nasa InSight rivelano un’accelerazione nella rotazione di Marte. Questa scoperta, pubblicata su‍ Nature da un ​team di ricerca guidato da Bruce Banerdt del Jpl della Nasa, indica una‍ variazione annuale minima, inferiore a un milionesimo di secondo all’anno. Tuttavia, questa minima variazione offre preziose informazioni sul nucleo metallico del pianeta rosso.

Il ⁤metodo di misurazione della rotazione di Marte

Lo strumento Rise

Per ottenere una misurazione estremamente precisa della rotazione di Marte, gli scienziati hanno utilizzato un dispositivo a onde radio progettato per esaminare la ⁣struttura interna del pianeta. Questo strumento, noto come Rise ​(Rotation‍ and⁤ Interior ‍Structure Experiment), ha permesso di analizzare i segnali radio emessi ⁢e riflessi dal terreno marziano, alla‌ ricerca di eventuali cambiamenti nel tempo.

Analisi dei dati

Sebastien Le Maistre, dell’Osservatorio reale del Belgio e primo autore dello ⁤studio, ha ‍spiegato che il team di ricerca era alla ricerca di variazioni di poche‍ decine di centimetri nel corso di un anno marziano. ​”Ci vuole molto tempo e molti dati che devono accumularsi prima di poter‌ vedere queste variazioni”, ‌ha affermato.⁢ Infatti, sono stati necessari ⁣ben 900 giorni marziani (Sol)​ di raccolta dati⁤ e un intenso lavoro di ‘pulizia’ per ​eliminare eventuali ‌distorsioni ⁤causate da fattori come l’umidità nell’atmosfera terrestre ‍o il vento solare.

Le scoperte sulla rotazione e la‌ struttura di Marte

Un’accelerazione nella rotazione

I dati raccolti hanno ‍chiaramente mostrato una leggera accelerazione della⁢ rotazione di Marte. Questo fenomeno ‌può essere attribuito ⁣a vari fattori, tra cui l’aumento delle masse ​ghiacciate‍ ai poli del pianeta. ‍Queste scoperte hanno permesso di misurare con maggiore precisione la ⁢dimensione del nucleo marziano.

Il nucleo di Marte

Secondo lo ⁣studio, il nucleo di Marte avrebbe un diametro di‍ 1,835 chilometri, un dato che supera le misurazioni‍ precedenti.⁤ La sonda InSight, che è⁣ atterrata su Marte nel 2018 e ha cessato di funzionare nel dicembre​ 2022, ha fornito dati preziosi sulla sismicità marziana e ha svelato molti dettagli sulla sua​ composizione interna.

Queste scoperte‌ rappresentano un passo importante nella comprensione di Marte e del suo nucleo metallico, offrendo nuove prospettive⁣ per la ricerca futura sul ⁣pianeta ⁤rosso.