Le prime immagini‍ catturate dal telescopio Euclid dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) offrono‌ una vista ​dettagliata delle stelle e delle galassie che compongono l’universo. Queste immagini di​ prova sono un assaggio di ciò che ci aspetta in futuro.

Space ​X ha portato Euclid in orbita all’inizio di⁢ luglio e gli scienziati hanno appena iniziato a testare l’attrezzatura.⁣ Le immagini mostrano dettagli di galassie e ammassi​ stellari. Dopo aver perfezionato il telescopio, le immagini sfocate diventeranno immagini nitide di miliardi di‌ galassie.

Prime immagini e strumenti⁢ di Euclid

Il VISible instrument (VIS) e il ⁢Near-Infrared‌ Spectrometer and Photometer (NISP)

L’immagine a sinistra è stata scattata dal VISible instrument (VIS), mentre quella a destra dal​ Near-Infrared Spectrometer and Photometer (NISP). Entrambe le immagini⁤ sono alla ⁢stessa ⁣scala, con le ‍versioni complete di queste immagini che ⁣misurano sette per ⁣sette minuti d’arco.‍ Queste prime immagini di prova sono state ‌scattate per verificare gli⁣ strumenti e⁤ valutare come la navicella può essere ulteriormente perfezionata.

“Dopo oltre 11 anni di progettazione e sviluppo di Euclid, ‌è emozionante ⁢ed enormemente emozionante vedere queste prime immagini”, ha dichiarato il project manager di Euclid, Giuseppe Racca. “È ancora ‍più incredibile quando pensiamo che vediamo solo alcune galassie qui, prodotte con un minimo di sintonizzazione del sistema. Euclid completamente⁢ calibrato⁢ osserverà infine miliardi di galassie per creare la più⁤ grande‍ mappa 3D del cielo ‌mai‌ realizzata”.

La missione di Euclid: studiare i misteri dell’espansione dell’universo

La prima immagine VIS è già ricca di dettagli; vediamo galassie⁣ a spirale ed ellittiche, stelle vicine‌ e lontane, ammassi stellari e⁤ molto altro. Ma ‍l’area del ⁤cielo che copre ⁢è​ in realtà solo circa un quarto della larghezza⁢ e dell’altezza della Luna piena.

Indagare il mistero dell’energia oscura

La ricerca‍ dell’energia oscura e la ​sua​ influenza sull’universo

La fotocamera‍ a lunghezza‍ d’onda visibile, o ⁣VIS, ha scattato le immagini sopra. Il Near-Infrared Spectrometer and Photometer o NISP immortala le⁢ galassie e misura la quantità di ⁤luce che irradiano ⁤a diverse lunghezze d’onda. Con i dati sulla lunghezza d’onda, gli⁢ scienziati possono misurare la distanza.

Utilizzando⁤ la luce visibile e infrarossa, il telescopio spaziale ‌Euclid dell’ESA cercherà l’energia oscura e la sua influenza sull’universo. Per raggiungere questo obiettivo, Euclid scatterà immagini, creando una mappa 3D di⁢ un terzo del cielo,⁣ visualizzando la sua evoluzione⁣ nel corso ​di 10 miliardi di anni.

La natura dell’energia oscura e della materia⁣ oscura

“Le eccezionali prime immagini ottenute con gli strumenti visibili e infrarossi di Euclid ​aprono una nuova era‌ all’astronomia osservativa e ⁣statistica”, ha dichiarato ‌il leader del​ Consorzio Euclid, Yannick Mellier. “Segnano l’inizio della ricerca della vera natura dell’energia oscura, da intraprendere dal Consorzio⁣ Euclid”.

Un ricercatore del Consorzio Euclid ha‍ affermato di ⁣essere “assolutamente stupito” da ogni nuova‌ immagine. E non è il solo. Ha ​detto che gli piace ascoltare i sospiri di stupore nella stanza quando gli altri guardano per la prima volta le immagini.

“Abbiamo ‌visto immagini simulate, abbiamo visto immagini di test di laboratorio – è ancora difficile per me⁤ capire che queste‌ immagini​ sono ora l’Universo reale”,​ ha dichiarato ⁤lo scienziato degli⁢ strumenti NISP, Knud Jahnke. “Così dettagliate, semplicemente incredibili”.

L’”energia oscura” si riferisce alla causa misteriosa dell’espansione dell’universo, e la “materia oscura” è ‌il nome di ciò che causa la ‍crescita⁢ delle strutture cosmiche, come le galassie. ⁢Gli scienziati stanno ancora cercando di capire cosa siano la materia e l’energia oscura.‌ Questo campo di studio intorno ​ai ‍cambiamenti nel‍ nostro universo è ​noto ‌come cosmologia.

Si stima che ⁣l’energia oscura costituisca il ​70% del‌ cosmo e la materia oscura il 25%, il che significa che non comprendiamo pienamente il 95% di ciò che costituisce la massa del nostro universo.

Secondo l’ESA, il telescopio spaziale è stato progettato per rispondere a ‌domande ⁤fondamentali sull’universo, tra cui ⁣come​ l’espansione dell’universo ‌sia cambiata nel tempo e le​ forze che la guidano.