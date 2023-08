SpaceX si ⁢prepara per‍ un nuovo tentativo ‍di lancio della navicella Starship

Secondo gli⁢ avvisi marittimi della‍ Guardia Costiera degli Stati Uniti, SpaceX potrebbe essere vicina​ a un⁤ altro tentativo di lancio della navicella Starship e del​ booster Super Heavy ​dal Texas‌ meridionale entro la fine di agosto.

Avvisi di pericolo per i naviganti

Gli⁣ avvisi di pericolo per ⁣i naviganti indicano che ⁢SpaceX sta​ puntando a non ‍prima del 31​ agosto per lanciare Starship da Boca Chica, sede della ​struttura⁢ Starbase di SpaceX sulla costa orientale del Texas, vicino​ alle spiagge di South ⁢Padre Island.

Avviso ai ‌naviganti

“Il 31 agosto 2023, i naviganti che operano al largo ‌in acque‍ a​ est di Brownsville, Texas, sono⁢ avvisati delle ⁣attività di lancio di razzi ‍e delle aree pericolose associate che potrebbero influire sugli interessi di​ navigazione”,​ si legge nell’avviso locale ai ‍naviganti dell’USGS‍ emesso mercoledì. “I pericoli alla⁢ navigazione​ derivanti dall’attività di lancio di razzi possono ​includere detriti in caduta libera e/o ⁤veicoli o ⁤componenti di veicoli in​ discesa, sotto vari mezzi di controllo.⁤ I naviganti dovrebbero evitare‌ tutte le acque all’interno delle traiettorie di ⁣volo​ dei razzi che partono ⁢da siti di lancio nelle‍ vicinanze di Boca‌ Chica ​Beach e Brownsville, Texas”.

Preparativi per il prossimo volo

SpaceX‍ non ha ‍ancora annunciato​ una nuova⁣ data per il test di volo.⁣ La‌ scorsa‌ settimana,⁢ SpaceX ha completato un​ test di accensione statica del booster ‍Super ‍Heavy. ⁤”Ci stiamo preparando per il prossimo volo di Starship”, ha scritto il fondatore di SpaceX, ​Elon Musk, il 4 agosto.

Il ruolo di Starship nel⁤ programma Artemis della NASA

Starship è una parte fondamentale del programma⁤ Artemis Moon della NASA. L’agenzia‌ spaziale ha assegnato a SpaceX il primo⁢ contratto per⁢ il sistema di ‍atterraggio umano lunare e un secondo contratto per il sistema di atterraggio umano Artemis⁤ a Blue ⁤Origin. Starship⁢ trasporterà ​il primo umano sulla superficie della Luna in oltre 50 anni durante‍ la ‌missione Artemis III prevista per la fine del 2025.

Test e ulteriori test

Prima, il veicolo deve essere testato e‍ testato ancora. Durante⁢ un evento stampa dell’8 agosto al Kennedy Space Center in Florida insieme agli​ astronauti di Artemis‍ II, i funzionari della NASA ⁤hanno detto di essere ansiosi di vedere SpaceX completare i test di Starship.

La‌ visita alla struttura ‍Starbase di SpaceX

Jim Free, amministratore⁢ associato della NASA del Exploration⁤ Systems Development Mission Directorate, ha detto che i funzionari dell’agenzia spaziale hanno recentemente‍ visitato la struttura Starbase di SpaceX per ottenere informazioni su quando il veicolo potrebbe essere ⁤pronto. “Hanno ⁣bisogno di lanciare più volte, non solo per⁢ noi ma anche ‍per loro. E poi hanno bisogno di lanciare ​più‍ volte per ‌noi. Quindi vogliamo davvero vederli trovare il successo nei loro ‌lanci, compreso il prossimo”,‍ ha⁣ detto Free.