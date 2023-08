Il muschio più antico del mondo, ‍il Takakia, è a rischio estinzione ‌a causa del ‍cambiamento climatico

Il Takakia, il muschio‌ più antico del mondo, potrebbe scomparire entro il‌ prossimo secolo a causa ‌dell’attuale crisi climatica. Questo è quanto emerge da uno studio pubblicato sulla⁢ rivista Cell, condotto dalla Capital Normal University di Pechino.

La ricerca sul ​Takakia

Un team‌ di scienziati ha intrapreso un’avventura per trovare questo muschio, scalando alcune delle montagne più‌ alte del mondo, ‌tra cui⁢ l’Himalaya. Il Takakia cresce in alcune ​delle regioni più isolate del pianeta, rendendo la sua ricerca una sfida. Il loro obiettivo era sequenziare per‌ la prima volta il DNA⁤ di questo muschio.

Il DNA ​del Takakia

Il risultato ​della sequenziazione ha rivelato che il ‌Takakia è una delle specie con il più⁣ alto tasso ⁤di evoluzione mai studiate. Tuttavia,‍ nonostante la sua rapida evoluzione, sembra‌ che non sia abbastanza veloce da adattarsi ai cambiamenti climatici in corso.

La distribuzione ⁣del Takakia

Il ⁢Takakia‍ è un piccolo muschio che⁤ si trova solo in⁢ alcune aree dell’altopiano tibetano e in regioni altrettanto⁣ isolate ⁢del Giappone⁤ e degli Stati Uniti. Durante le ⁣18⁢ spedizioni ⁤intraprese per trovare e ⁣raccogliere⁣ campioni di questo muschio, i ricercatori Ruoyang Hu e Xuedong Li ‌hanno scoperto che il ⁣suo DNA contiene il maggior numero di ⁤geni in rapida evoluzione. Queste mutazioni,​ avvenute nel corso delle generazioni, hanno permesso​ al muschio di sviluppare meccanismi di riparazione del DNA danneggiato e di recupero dai danni causati dall’eccesso di⁢ raggi ultravioletti.

Il futuro del Takakia

La diminuzione delle popolazioni di Takakia

Nonostante la sua capacità⁢ di adattarsi‍ rapidamente, i⁢ ricercatori hanno​ notato ‍che il Takakia‍ sta diventando sempre più difficile da trovare. ⁤Le popolazioni di questo muschio nel Tibet sono diminuite dell’1,6% all’anno durante il periodo dello studio, che ha durato diversi ⁣anni.

Le previsioni‍ per il Takakia

“La nostra previsione mostra che ‌le regioni adatte ⁣ad ospitare il Takakia si ridurranno a soli 1.000 – 1.500 chilometri quadrati in tutto il ​mondo alla fine del 21esimo secolo”,⁢ afferma Hu. I ricercatori concordano sul fatto che, a causa del cambiamento climatico,⁢ è probabile che ⁣il‌ muschio non sopravviva fino alla⁣ fine ⁤del prossimo secolo.

Questo ⁤studio mette in luce l’importanza di proteggere ⁣le specie più antiche del nostro pianeta, che sono a⁣ rischio a causa dei cambiamenti climatici. ​Il Takakia, con i suoi 390 milioni‍ di anni di vita sulla ‌Terra, è un esempio di‍ come la ⁣crisi climatica possa minacciare‌ la ‍sopravvivenza di specie ​che hanno resistito ⁢a milioni di anni di​ cambiamenti.