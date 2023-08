La missione‍ Chandrayaan-3 dell’India⁣ si ‍avvicina alla Luna

La ​missione​ spaziale indiana‌ Chandrayaan-3 sta facendo passi ​da gigante verso la Luna. L’Organizzazione Indiana per la‍ Ricerca Spaziale (ISRO) ha annunciato il successo ⁤del distacco‍ del modulo di discesa (lander) dal modulo⁣ di propulsione, un⁣ passo fondamentale in ⁤vista dell’atterraggio lunare previsto per il 23 agosto.

Il viaggio verso la ‌Luna

Il distacco del modulo‌ di discesa

L’ISRO ha condiviso la ⁣notizia del distacco del modulo di discesa con un post sui social‍ media, esprimendo gratitudine​ al modulo di propulsione‍ per il suo⁤ ruolo nel viaggio.​ Il prossimo passo sarà una decelerazione che permetterà al lander di spostarsi in⁢ un’orbita leggermente più bassa.

Il modulo ​di propulsione e la sua missione

Nonostante il distacco,⁢ il modulo di ⁤propulsione non ha terminato il suo ⁢lavoro. Continuerà a viaggiare nella sua attuale ⁤orbita per mesi o⁢ forse anni,⁢ utilizzando il suo ​strumento Shape ‌(Spectro-polarimetry ​of Habitable ‌Planet Earth) per studiare l’atmosfera terrestre‌ e le nubi. L’obiettivo ⁤è identificare i ​segnali che indicano ⁤l’abitabilità di un pianeta.

Il tentativo di​ atterraggio​ lunare

Il lander​ e il ⁣suo obiettivo

Se tutto andrà secondo⁣ i piani, tra il 23⁤ e 24⁢ agosto il⁢ lander della missione ⁣tenterà l’atterraggio⁣ vicino al⁤ polo sud ⁢lunare. Qui rilascerà ​un rover a‍ sei ruote dotato⁣ di uno spettrometro a raggi X e uno spettroscopio ⁤laser. ‍Se l’atterraggio sarà un successo, l’India entrerà nel ristretto gruppo di ‍nazioni che ‍hanno portato un rover sulla Luna, un club⁤ attualmente composto da Unione Sovietica, Usa e Cina.

La missione Chandrayaan-3

La missione ​Chandrayaan-3, lanciata il 14 luglio dal Centro ⁢Spaziale Satish ⁤Dhawan in India, è un⁤ progetto a basso costo (con un budget di 75 milioni di dollari). ‍Questa missione arriva⁢ quattro anni dopo il fallimento della missione Chandrayaan-2,‍ che perse i contatti pochi minuti‍ prima dell’atterraggio lunare.

Con il​ successo del distacco del modulo di discesa, la missione ‌Chandrayaan-3 si avvicina sempre più ⁢al ⁣suo obiettivo. Il mondo intero attende con ansia l’atterraggio previsto ‍per il ‌23 agosto,⁣ sperando che l’India possa ⁣unirsi al ristretto gruppo di nazioni che ⁣hanno portato un rover sulla Luna.