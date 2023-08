Il Mediterraneo: un ⁤pericolo per gli uccelli marini a causa della‍ plastica dispersa

Un recente studio internazionale ha rivelato che il Mediterraneo è‍ la regione del mondo dove ⁢la plastica dispersa in mare ⁣rappresenta la minaccia più grande per gli‌ uccelli marini, molti dei quali sono già‍ a rischio estinzione. La ricerca, pubblicata sulla rivista Nature Communications, è stata ​condotta da un team ‌di ⁣oltre 200 scienziati provenienti da 27 nazioni, con la guida dell’Università di⁣ Cambridge,‌ BirdLife International e British Antarctic ‍Survey. Tra i ‍partecipanti italiani figurano Ispra, Cnr, Università⁢ Statale ​di Milano, Lipu, Università ​di Palermo e Parco naturale ⁣Regionale ​di Porto ​Conte (Alghero).

Il ​rischio estinzione⁣ degli ‍uccelli marini

Gli uccelli ​marini sono tra ⁢le specie animali più minacciate a livello globale. Circa un terzo di queste specie sono classificate come ‘vulnerabili’,⁣ ‘in⁢ pericolo’ o ‘in pericolo critico’ secondo la lista rossa dell’Unione internazionale per la conservazione della natura.

Analisi dei⁢ dati ⁢e‌ risultati

Il team di ricerca ha ⁢esaminato i⁣ dati di 77 specie di uccelli marini migratori, includendo ​più di‌ 7.000 individui e 1,7 milioni di posizioni registrate attraverso ⁢dispositivi di tracciamento remoto.⁣ Questi dati sono ⁢stati poi correlati con ‍le mappe che mostrano la concentrazione di plastica a livello globale. Questo approccio ha permesso di identificare ⁢le aree⁢ in cui gli uccelli⁤ sono più esposti ai rifiuti ⁣di plastica ⁢e quali specie e popolazioni ⁤sono più‍ colpite.

Le zone ​più pericolose per gli uccelli⁣ marini

Le aree ⁤più pericolose per gli uccelli marini includono⁢ il Mediterraneo, il Mar Nero, il Pacifico nord-occidentale ‌e ⁣nord-orientale, l’Atlantico meridionale⁣ e l’Oceano Indiano sud-occidentale. La ricerca ha inoltre evidenziato​ che le specie​ già a⁤ rischio di estinzione, a causa⁣ dell’introduzione di specie aliene nelle⁢ isole dove si riproducono, per catture accidentali o per ⁢i cambiamenti climatici, sono anche le più esposte alla​ plastica.

Il⁤ ruolo della plastica nel rischio di estinzione

“Se il problema della ‍plastica continua ad aggravarsi, la⁤ condizione già fragile di queste⁢ specie ‍potrebbe peggiorare ancora”, ⁢avverte‌ Maria Dias dell’Università di Lisbona. La maggior parte‌ delle​ specie corre un rischio maggiore di⁢ trovare plastica in acque⁢ internazionali, sottolineando l’importanza della ⁤cooperazione internazionale per affrontare il problema.

La necessità di una cooperazione internazionale

La ricercatrice conclude⁣ sottolineando che la cooperazione​ internazionale⁢ è fondamentale per‍ risolvere il problema. La plastica in mare non⁢ conosce confini‍ e le ⁣sue ⁤conseguenze si ripercuotono⁣ su specie che vivono e migrano attraverso ‍diverse regioni del mondo. Solo⁤ un impegno congiunto a livello ⁤globale può⁣ portare a soluzioni efficaci.