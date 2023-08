Il ⁤cielo di Ottawa ‍si tinge di rosa grazie alla spettacolare Aurora Boreale

Il cielo sopra Ottawa, in Canada, è stato ​recentemente ⁤illuminato da‍ un’esplosione di colori grazie all’Aurora⁢ Boreale. Questo fenomeno, noto⁤ anche come Luci ⁢del Nord, ha trasformato⁢ il cielo in un brillante rosa, in ⁣un evento spettacolare causato dalle condizioni meteorologiche spaziali.

La⁤ danza delle⁤ luci nel cielo

Il 4 agosto, l’atmosfera terrestre ha deciso di seguire la​ tendenza Barbie, ‌tingendosi di‌ un rosa acceso. L’Aurora Boreale, o Luci del Nord, si verifica nell’emisfero settentrionale ed è causata quando le particelle cariche provenienti dal Sole creano un vento solare che alla fine si scontra ⁣con l’atmosfera terrestre.

Il cielo si tinge di rosa

Un video in time-lapse catturato ⁢dall’astrofotografa Andrea ​Girones mostra le luci danzanti​ passare ⁢dal giallo‌ al verde, coprendo infine il cielo con una brillante striscia di rosa.​ Il colore delle luci varia dal verde o giallo al rosso,‍ rosa e viola, a⁣ seconda⁣ del tipo di molecole di gas‍ nel campo magnetico ​terrestre.

Un fenomeno luminoso nonostante la Luna quasi piena

Le luci erano ⁣incredibilmente luminose considerando la Luna quasi piena, che a volte ⁣può⁤ attenuare l’apparenza delle luci dell’Aurora.⁢ La piena ⁢Superluna Sturgeon è avvenuta il 1° ‍agosto.

Le tempeste geomagnetiche e le luci dell’Aurora

Secondo il National Weather Service ⁢Space Weather Prediction Center,​ erano previste ⁢condizioni di tempesta geomagnetica da forti a⁣ moderate fino a sabato notte, dopo che un’eiezione di massa coronale (CME) ha impiegato diversi giorni per arrivare dal Sole.⁢ Il vento solare può causare‍ tempeste geomagnetiche e ‍luci dell’Aurora, ma le tempeste geomagnetiche più​ intense provengono⁣ dalle CME solari, quando il Sole rilascia‍ un miliardo​ di tonnellate di ⁢plasma e colpisce il campo magnetico terrestre.

Previste più luci ‌dell’Aurora nel prossimo anno

L’anno ​prossimo potrebbe vedere più luci dell’Aurora⁢ lontano dai poli. Sono previste più eruzioni solari poiché il Sole⁣ è in un​ periodo ⁣attivo ​del suo ciclo solare, ⁤che dura 11 anni. ‌Il massimo solare, o picco di attività, è previsto per il prossimo anno.