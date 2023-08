Agosto 2023: Un mese spettacolare per gli appassionati di astronomia

Agosto 2023 si preannuncia come un ⁤mese straordinario per gli amanti dell’osservazione del cielo. Con due ​Superlune e la pioggia di stelle delle Perseidi in programma, ci saranno molte opportunità per ⁤ammirare i⁢ meravigliosi spettacoli celesti.

Durante ⁣l’ondata di calore che attraversa gli Stati Uniti, la notte ⁢potrebbe essere il momento migliore per godersi l’aria⁤ aperta, rendendo l’osservazione delle stelle⁤ l’attività ⁣perfetta per respirare un po’ di aria fresca. A ‌meno‌ che non viviate a⁢ Phoenix,⁢ dove le temperature notturne rimangono intorno ai 90 gradi Fahrenheit.⁣ Ricordatevi solo di portare con voi un repellente per ⁤insetti prima ⁤di uscire per una notte sotto le⁣ stelle.

1 Agosto: La Superluna del Storione

Non c’è bisogno di aspettare‍ per la ‌prima Luna‌ piena di agosto. Si verifica il 1° agosto ed⁣ è anche la seconda Superluna dell’anno.

Cosa rende una Luna ⁢”Super”?

Una Superluna è considerata “super” ​perché la Luna sarà al punto più vicino alla Terra durante questa parte della sua orbita. L’effetto ​combinato della Luna piena ⁢e dell’orbita ravvicinata la farà⁢ apparire più grande⁣ e luminosa, ma solo di circa l’8%, secondo​ l’Almanacco del Vecchio Agricoltore.

Perché ⁢si‍ chiama la Luna del Storione?

La Superluna di ⁢agosto è conosciuta come la Luna del Storione. Prende il nome dal pesce storione, che può essere‌ più disponibile per i ​pescatori nei Grandi Laghi durante i mesi estivi.

La prima Luna piena di ‌agosto‍ sarà al suo⁢ apice alle 14:31 EDT; a causa‍ di questo orario, il Nord ⁢America dovrà aspettare il tramonto per vedere la brillante Luna piena.

30 Agosto:‍ La Luna Blu

Trenta giorni dopo, sorgerà la​ prossima Superluna. Il 30 agosto, la Luna Blu sarà ‍al suo apice alle 21:36 EDT.

Cosa significa Luna Blu?

Secondo la NASA, una Luna⁤ Blu non si riferisce ⁢al suo colore, ma a​ qualsiasi mese con due lune piene nel ciclo​ lunare di 29,5​ giorni. Una‍ Luna Blu si verifica circa una volta ogni⁣ tre anni, e la prossima volta ‍che avremo due lune piene in‌ un mese sarà nel 2026.

Questa sarà la Superluna più ​luminosa dell’anno, secondo l’Almanacco del Vecchio Agricoltore.

15 Agosto: Le stelle cadenti delle Perseidi

Una delle‍ migliori piogge di⁣ stelle dell’anno ritorna ​con un’attività al culmine in agosto, rendendo la⁤ fine‌ dell’estate⁣ ancora⁣ più spettacolare.

Cosa sono le Perseidi?

Le meteore delle Perseidi⁤ sono ⁣frammenti ⁣della cometa Swift-Tuttle. Quando la Terra passa vicino alla cometa ogni estate, i detriti di Swift-Tuttle ⁣creano le stelle cadenti che vediamo nel cielo.

L’anno scorso, c’era una‌ luna piena durante le migliori⁢ notti per osservare ‌le​ Perseidi. Un cielo‌ scuro è utile quando si cerca di individuare le stelle cadenti. Il ⁤momento più attivo per la pioggia di​ meteore delle ⁢Perseidi avviene tra l’11 e il 13 agosto. Poiché il picco avviene proprio prima di una nuova luna quest’anno, sarà un buon momento per cercare di osservare ⁢le Perseidi.