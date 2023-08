Il clima di Nettuno è influenzato dal⁢ Sole, nonostante​ la distanza

Nonostante Nettuno sia il pianeta più lontano dal ‌Sole nel nostro sistema‍ solare, ‌il suo clima​ è fortemente influenzato dalle attività solari. Questo è quanto affermato dagli astronomi dopo⁤ aver⁤ studiato per tre decenni le nuvole sul ⁣gigante blu.

La⁤ formazione delle nuvole su Nettuno

Le nuvole su Nettuno si formano attraverso la fotochimica nell’alta atmosfera e dalle​ tempeste profonde all’interno​ dell’atmosfera⁢ del pianeta. Una serie di immagini del telescopio spaziale Hubble ha documentato ​l’aumento e la diminuzione della copertura nuvolosa su Nettuno dal 1994 al 2020.

Il ruolo del Sole nel clima di Nettuno

Le previsioni per Nettuno nei prossimi anni ⁣prevedono un aumento delle nuvole fotochimiche, in concomitanza ​con‍ il ribaltamento del campo magnetico del Sole⁤ alla fine del ciclo solare di 11 anni. Gli astronomi hanno dedotto​ ciò monitorando la ​copertura nuvolosa ⁤di⁣ Nettuno⁢ utilizzando osservazioni dell’Osservatorio W. ‍M.⁤ Keck ⁣alle Hawaii, dati dell’Osservatorio Lick in California e analizzando quasi 30 anni di osservazioni del telescopio spaziale Hubble. I loro risultati sono stati pubblicati sulla rivista ‍scientifica Icarus.

Il ‍ciclo solare e le⁤ sue conseguenze su Nettuno

Quando il Sole raggiunge l’apice ⁣del suo ‌ciclo solare, l’attività aumenta con più macchie solari e un incremento delle ‌eruzioni solari, causando tempeste‌ geomagnetiche sulla Terra. Su Nettuno, l’aumento e ​la diminuzione dell’attività⁤ solare sembrano influenzare la‍ copertura nuvolosa circa due ⁢anni dopo l’attività solare di picco, secondo lo studio.

Il legame tra il ciclo solare e le nuvole di Nettuno

Le ⁢osservazioni ⁣indicano che i cambiamenti nella ⁤luminosità di Nettuno sembrano essere⁣ in sincronia​ con la scomparsa ⁢e la ricomparsa delle nuvole insieme al ⁢ciclo solare. “Questi dati straordinari ci forniscono la prova più forte finora che ⁤la copertura nuvolosa di Nettuno correla con il ciclo del Sole”, ha⁢ affermato Imke de Pater, professore emerito di ⁣astronomia presso l’UC⁢ Berkeley e autore ⁣senior dello studio. “I nostri risultati supportano la teoria che i raggi UV del Sole, quando sono abbastanza forti, possono innescare una⁤ reazione fotochimica che produce le nuvole di Nettuno”.

Ulteriori ricerche sulle nuvole di Nettuno

Secondo la NASA, sono necessarie ulteriori ricerche per comprendere meglio le ⁢nuvole atmosferiche profonde rispetto a quelle prodotte fotochimicamente, che richiedono più ⁢tempo per formarsi. ⁢Gli astronomi stanno ora utilizzando le osservazioni di Nettuno dal ⁤telescopio‌ spaziale James Webb per continuare la loro ricerca.

Le osservazioni del​ telescopio spaziale James Webb

“Abbiamo visto​ più nuvole nelle immagini più recenti di ⁤Keck ⁣che sono state scattate nello stesso periodo in cui il telescopio spaziale James ⁤Webb ha‌ osservato il‍ pianeta; queste nuvole erano particolarmente visibili alle latitudini settentrionali e ad alte ⁤altitudini, come previsto dall’aumento osservato del flusso UV solare⁢ negli ultimi due anni circa”, ha detto de Pater. Attualmente, il Sole è in un periodo attivo del suo ciclo solare, con il massimo solare previsto nel 2024.