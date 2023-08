Il famigerato “Hank the Tank”,‌ orso ladro, è stato‍ catturato e trasferito in un rifugio per animali selvatici

Il ⁤noto orso “Hank the Tank”, famoso per le sue incursioni ⁣nelle case, è stato finalmente catturato. Gli⁣ esperti ‍di biologia della fauna selvatica hanno deciso di trasferirlo in un santuario per animali selvatici nel Colorado. Hank, conosciuto per aver commesso 21​ invasioni di domicilio ‌e aver causato danni ⁤alle proprietà dal 2022, ⁣è stato identificato attraverso il DNA e sospettato di molti altri crimini.

Il trasferimento di⁤ Hank

Il grande orso ​nero, soprannominato‍ “Hank⁣ the Tank” nel 2022, è diventato‌ famoso sui social media e sui principali media. Di recente, gli ufficiali della fauna selvatica della‍ California e del Nevada⁢ hanno deciso che l’orso⁢ doveva essere rimosso, con l’opzione​ di ucciderlo o trasferirlo.

La decisione di trasferire Hank

“Il trasferimento non è di solito un’opzione per gli animali che causano ⁤conflitti, ‍per il timore che⁢ spostando l’animale si sposti ‍anche il ‍comportamento problematico in ​un’altra comunità”, ​ha‍ dichiarato‌ il Dipartimento della Pesca e della Fauna Selvatica della California. “Tuttavia, data⁣ l’ampia attenzione​ su⁤ questo orso e il rischio significativo di un grave incidente coinvolgente l’orso, il CDFW sta adottando una‍ soluzione​ alternativa per proteggere la famiglia⁤ dell’orso e le persone nella comunità di South Lake Tahoe”.

Le opzioni per gestire⁢ Hank

Le opzioni per gestire l’orso problematico erano esaurite, hanno scritto gli ufficiali del​ CDFW. L’unica altra opzione era rimuovere la femmina con la forza letale.

I cuccioli di Hank rimangono locali

I tre⁤ cuccioli maschi di Hank, nati ‌quest’anno, sono stati anch’essi catturati. Il trio ha ‌accompagnato la mamma in diverse‍ invasioni ⁤di ⁣domicilio. ⁤I biologi‍ hanno scoperto la famiglia che viveva sotto una casa a Lake⁣ Tahoe a marzo. Tutti ‌gli orsi sono stati marcati. Hank ha ricevuto un tracker ‌satellitare,⁤ che ha abbandonato a maggio. I cuccioli hanno microchip,‌ simili a⁤ quelli ⁤impiantati nei cani,‌ per scopi di tracciamento.

Il destino dei cuccioli di Hank

I cuccioli non seguiranno la mamma ⁤in Colorado. Un centro di soccorso per la fauna⁣ selvatica della California tenterà di riabilitare il trio e di rimetterli in libertà.

La riabilitazione dei cuccioli

“I tre giovani cuccioli⁣ della femmina, che hanno accompagnato⁣ l’orso nelle recenti invasioni di domicilio,‌ potrebbero essere trasferiti al Sonoma⁣ County‍ Wildlife‌ Rescue, un centro di riabilitazione della fauna selvatica autorizzato dal CDFW a Petaluma, con la speranza‍ che possano interrompere i comportamenti negativi⁣ appresi dalla femmina e ‌possano essere restituiti​ alla⁢ natura”, ha scritto il CDFW.

Gli incontri con gli orsi sono comuni nell’area del Lago Tahoe. Le ‌agenzie statali si sono‍ unite per educare i residenti su come ‌prevenire ​le intrusioni degli orsi nelle ⁤case,‍ nelle auto, nei negozi e nei bidoni della ‌spazzatura in cerca di cibo. Gli ‌orsi diventano ancora​ più attivi in ⁤autunno, quando cercano di ⁣accumulare riserve⁣ per ⁢l’ibernazione, secondo la BEAR League, ⁤un’organizzazione no-profit​ che ⁤gestisce ⁤una ‍linea diretta 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a Tahoe per segnalare l’attività degli orsi.