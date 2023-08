Nel corso dei suoi‍ quasi quarant’anni di vita in Iowa,‍ Cindy ⁤Rarrat ha assistito⁤ a molte cose, ma mai a un evento come quello che si è⁢ verificato di recente. Per la prima ​volta, ha visto un⁣ serpente fare⁤ la⁣ spesa in ⁣un negozio Target‌ locale. Rarrat, che ha trascorso la maggior parte del suo⁢ tempo ⁢lavorando presso ⁣il‌ Sioux City Animal Adoption & Rescue Center,‌ ha battezzato affettuosamente il boa constrictor ben curato come Targeé,‍ in onore del negozio in cui è stato trovato.

Un ritrovamento insolito

Il serpente ⁢nel carrello ‍della spesa

Lindsay Alvarez ha raccontato che sua figlia, che lavora ⁤nel reparto ⁤del negozio,⁢ è rimasta ​scioccata ‍nel trovare il serpente esotico​ arrotolato in⁤ un carrello ⁣della⁤ spesa sabato scorso. Per dimostrare che⁢ non stava sognando, la figlia le ha inviato alcune foto. Il boa‍ constrictor dalla coda rossa ​colombiano era stato avvistato per⁢ la prima volta nel parcheggio il giorno⁤ prima, ​ma i primi rapporti erano infondati.

Il ritiro del serpente

“Poi, ⁢sabato pomeriggio,‍ il serpente è stato avvistato nei carrelli ‍che erano all’interno in attesa che i clienti li usassero”, ha raccontato Alvarez. Gli​ ufficiali del controllo ​degli animali sono stati successivamente chiamati al negozio su Sunnybrook Drive per rimuovere il serpente. ​Sono state ⁣ottenute delle riprese video dal‍ negozio, ma ‌non⁤ è ⁣stato trovato nessun indizio che potesse portare ‍al proprietario.

Il mistero di Targeé

Da ⁤dove proviene il serpente?

“È un serpente‍ piuttosto grande, probabilmente lungo ⁢4-5⁣ piedi”, ha detto Rarrat. “Rosso, bellissimo, bellissimo serpente.⁤ Non tipicamente indigeno di​ questa zona”. Come Targeé ⁣sia arrivato all’interno del negozio è ancora un mistero, ma probabilmente​ non ha preso un Uber. Tuttavia, Rarrat ha detto che ci sono complessi di ⁢appartamenti vicino alla zona e potrebbe essere strisciato da uno di questi. “Potrebbe essere, sai,⁢ scappato dalla macchina di qualcuno”, ha aggiunto. “Forse l’hanno messo⁢ nella loro auto,‌ ed è scappato.​ Sai, ⁤ci sono così tante variabili ⁣diverse”.

Il futuro di Targeé

Se‍ può sembrare strano ⁣trovare‌ grandi ‌serpenti esotici​ nel Midwest,‍ vale la ⁤pena notare che Rarrat ha catturato​ un porcospino⁢ che era‍ recentemente scappato da un camion proveniente dal Texas. ⁤Per quanto riguarda⁤ il proprietario‌ di Targeé, ​Rarrat ha detto che hanno sette ‍giorni per riprenderlo. Devono mostrare la prova di proprietà, ​ma i boa constrictor sono illegali​ entro​ i limiti⁢ della città. “Quindi,⁣ anche se si presentassero, dovrebbero ‌avere un indirizzo‌ fuori dai ​limiti della città dove dovrebbero portare‌ il serpente”, ha‍ detto. Quando il ⁤serpente diventerà ‍disponibile per l’adozione, un​ erpetologo locale se ne prenderà cura⁤ e lo utilizzerà come ⁤strumento educativo‌ per gli ​studenti della zona.