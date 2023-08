La⁢ NASA e l’USDA Forest Service offrono⁤ un’opportunità unica agli insegnanti

La ⁤NASA, in collaborazione con l’USDA Forest Service, ha lanciato⁤ un’iniziativa unica per l’anno scolastico a venire, offrendo agli insegnanti un’opportunità unica.

Il viaggio dei semi ​di ⁢albero sulla ⁢Luna

Nell’anno precedente, quasi‍ 2000 semi di alberi hanno compiuto un viaggio spaziale ‌fino alla ​Luna e sono tornati sulla Terra ⁣a bordo della capsula spaziale ‍Artemis I, Orion.

Il progetto Artemis “Moon tree”

La NASA ha recentemente ‌annunciato che⁢ gli educatori avranno l’opportunità ⁢di richiedere un semenzale di‌ “Moon tree” Artemis attraverso il Programma Moduli Artefatti della NASA.

Un​ kit ⁣STEM per le lezioni interattive

Inoltre, gli​ insegnanti avranno l’opportunità di creare⁢ lezioni interattive ⁢intorno⁤ al loro albero‌ lunare con un kit ​di strumenti STEM da implementare nel curriculum.

Il legame con la missione Apollo 14 del 1971

Il ‌progetto Artemis⁤ Moon Trees rievoca il 1971, quando Stuart Roosa, il⁢ pilota del modulo ⁤di comando per la missione Apollo ‌14, orbitò attorno ‌alla Luna con semi di albero nascosti nel suo​ kit personale, secondo quanto riportato dal Forest Service.

La storia dei semi⁢ portati nello spazio

Roosa, un ex paracadutista del Forest Service, portò questi semi su ​richiesta del capo del Forest Service.‍ I dipendenti poi ‍fecero crescere questi semi in semenzali e li distribuirono in tutto il paese. Molti alberi lunari sopravvivono ancora oggi.

La nuova generazione⁢ di alberi lunari

Il Forest Service ha dichiarato che questa nuova generazione di alberi lunari si ⁤basa su questo⁤ patrimonio, ma ha viaggiato⁣ molto più in ⁤profondità nello spazio rispetto ai loro predecessori.

“Per questa missione, gli scienziati hanno incluso fonti di semi aggiuntive per specie con ampi range naturali: platano americano e abete ⁢di Douglas. Queste fonti di ⁢semi aggiuntive aiuteranno​ il team degli Alberi Lunari a far corrispondere la genetica​ delle​ specie con i ​siti ‌di piantagione per aiutare a ⁣garantire​ la salute a‍ lungo termine degli alberi”, ha dichiarato Kasten Dumroese, fisiologo della ​ricerca sulle piante e specialista nazionale di vivaio con la ​Rocky Mountain Research Station.

Come parte del loro addestramento pre-volo, i semi sono ⁣stati radiografati ⁤e confezionati in speciali bustine per⁣ aiutarli‍ a rimanere sani.

Gli educatori possono scoprire se sono idonei per i semi degli alberi e ​fare domanda qui. È necessario creare un account ospite NASA ⁢se si ha un’identità non NASA.