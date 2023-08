La pioggia⁤ di ‌stelle cadenti più spettacolare del mondo raggiunge il suo picco questa settimana

Secondo la NASA, la pioggia di stelle cadenti più affascinante del mondo, ⁢come alcuni la definiscono,‍ raggiungerà ​il suo apice questa settimana. Le Perseidi, una delle piogge ⁣di meteore più spettacolari, offrono uno spettacolo di 50-100 “stelle ‌cadenti”‍ all’ora. Il numero ​massimo⁢ di meteore ‍colpirà l’atmosfera terrestre dalla sera⁤ del 12 agosto fino al ⁤mattino ⁣del 13 ⁢agosto.

Le Perseidi: ⁢un fenomeno ricco di meteore luminose

“È un fenomeno molto ricco⁤ di meteore luminose ‌con il secondo​ miglior tasso”, ha affermato ⁣Bill Cooke dell’Ufficio Ambienti Meteoroidi della NASA. “Solo ‌le Geminidi‍ superano le Perseidi, ma si verificano a metà dicembre, e la⁣ gente non ama ⁢tanto il freddo”.

La Luna collabora quest’anno

A differenza dell’anno scorso, ‍quest’anno la Luna sarà⁢ collaborativa. Solo ⁣il​ 10% della luna calante sarà visibile, fornendo poca luce per aiutare ‌a oscurare il cielo. “Gli osservatori⁢ del ⁢cielo dovrebbero evitare di guardare la Luna, però – rovina⁤ la visione notturna”, ha detto Cooke.

Dove‌ e quando osservare​ le Perseidi

“Quasi tutto il mondo popolato ha la possibilità di vedere questo spettacolo se il⁣ cielo è sereno”, ha detto Robert Lunsford della American Meteor ‌Society. “Le località più favorevoli si trovano lungo‌ i tropici settentrionali dove ‍il radiante (origine apparente della pioggia) sorge alto nel cielo e la durata della notte ​è maggiore​ rispetto alle regioni⁢ più ‌a nord”.

L’attività è in aumento dal 3 agosto

Osserva un ⁤aumento netto dello spettacolo celeste ⁢a partire⁣ dall’11 agosto. I numeri ⁣diminuiranno dopo il picco, durante la notte di sabato a domenica. Dopo il 14 agosto, ⁢l’osservatore occasionale non vedrà più le Perseidi.

Le‌ Perseidi possono essere viste in qualsiasi momento della ​notte

“Queste meteore possono essere viste in qualsiasi momento della notte, ma l’attività più alta si verificherà durante ⁤le ore mattutine quando la costellazione‍ di‌ Perseo si⁢ trova più in alto nel cielo. Le ‍meteore Perseidi sembrano sparare vicino all’Ammasso Doppio ‍nella costellazione di Perseo”, ⁤ha spiegato ⁤Lunsford.⁢ “Il ‍numero assoluto più alto di meteore sarà visto durante ‌l’ultima ora prima dell’alba”.

Consigli ‌per l’osservazione da ​un professionista della NASA

Distenditi sulla schiena⁤ e guarda lontano dalla Luna. Le meteore appariranno in qualsiasi punto⁣ del cielo. ‍Dai ai tuoi occhi ‍30-45 minuti per adattarsi al​ buio. ⁢”Non guardare il tuo cellulare. Rovina la‍ visione notturna!” ha ordinato⁤ Cooke. “Le Perseidi sono anche note per i loro bolidi”, spiega la pagina NASA ​Perseid. “I bolidi sono‌ esplosioni‍ più ⁣grandi di luce e colore⁢ che possono persistere più a lungo di una normale scia di ‌meteore. Questo è dovuto⁣ al​ fatto che i bolidi provengono da particelle più grandi di materiale cometario”.

Cosa sono ‌le piogge di meteore?

Le Perseidi ‌sono attive da‍ metà luglio fino ad agosto mentre la Terra passa attraverso i detriti polverosi e ghiacciati o la coda​ proveniente⁢ dalla⁢ Cometa Swift-Tuttle o Cometa 109P. Swift-Tuttle ​orbita attorno‌ al sole ogni 133 anni. La‌ NASA‍ ha rilevato il primo meteorite il 26 luglio di quest’anno.

La Cometa Swift-Tuttle

La grande cometa ha‌ un​ diametro di‍ circa 16 miglia, secondo ⁢la NASA. L’agenzia aggiunge che⁣ Swift-Tuttle è quasi‍ il doppio delle dimensioni dell’oggetto ‍che gli scienziati ipotizzano⁤ abbia ⁣creato il‍ Golfo⁢ del Messico e sterminato i dinosauri. Non ⁢temere, ⁤ha scritto la NASA; nessuna cometa si sta dirigendo verso‍ di ​noi.

Non ⁣ci sono stelle coinvolte

I⁤ detriti‌ che vanno dalla polvere alle dimensioni di un pisello si ⁤bruciano quando colpiscono la nostra atmosfera relativamente densa. I​ frammenti viaggiano a circa 37 miglia al secondo. E ‍contrariamente al nome ‘stelle cadenti’, ‍non ci sono stelle coinvolte.