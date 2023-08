La Russia si prepara a tornare ⁢sulla ​Luna dopo ‌quasi ⁣mezzo secolo

Nella notte tra il 10 e l’11 agosto, alle 1:10 ora italiana, la Russia si appresta a lanciare la ​missione Luna-25,⁢ segnando⁣ il suo ritorno sulla superficie lunare dopo un’assenza di ⁣47 anni. ‌L’obiettivo è quello ⁢di effettuare il primo allunaggio nella regione del polo Sud, nota per le⁤ sue abbondanti riserve ‌di ghiaccio. Questa‌ impresa⁢ sarà portata ⁣avanti‌ senza il ​supporto‌ dell’Agenzia Spaziale Europea, a⁣ causa della rottura dei rapporti seguita all’invasione dell’Ucraina.

Il lancio della missione Luna-25

Il⁣ protagonista di questa‌ missione sarà un lander di 800 chilogrammi, che verrà lanciato dal cosmodromo di Vostochny a bordo di un razzo Soyuz. Yuri Borisov, il‍ capo dell’agenzia spaziale russa Roscosmos, ha‍ descritto‌ il lancio come un’impresa ad alto rischio durante un incontro con il presidente​ Putin ‌a giugno. “Questa missione prevede l’atterraggio al polo Sud. Nessuno al mondo lo ⁢ha mai fatto prima”, ha affermato. “La probabilità‍ di completare con successo missioni come questa è stimata⁤ intorno al 70%”.

Il viaggio e l’atterraggio

Il lander dovrebbe raggiungere la Luna circa cinque giorni dopo il lancio.‌ Una volta atterrato, inizierà la fase⁤ operativa della missione, che dovrebbe⁤ durare circa un anno. Gli otto strumenti scientifici a bordo⁣ verranno utilizzati per ⁢studiare la regolite lunare,‍ le⁢ polveri e il plasma che compongono l’esosfera del nostro satellite.

La missione ⁤Luna-25 e il suo contesto storico

La ⁣missione ​Luna-25 si​ inserisce nel⁣ solco del ⁢programma di esplorazione lunare ‘Luna’ dell’ex Unione Sovietica. Iniziato nel‍ 1959, il programma ha visto il lancio di 24 missioni, ‍15 delle quali​ sono state coronate dal successo. L’ultima, Luna-24, si è conclusa il 22 agosto 1976, ‍portando⁢ sulla Terra circa 170 grammi di ‌suolo lunare.

Il sito di atterraggio

L’area del polo Sud lunare è stata ⁣scelta​ come sito di atterraggio per la missione Luna-25. Questa regione è stata selezionata ‍per le‌ sue ricche riserve di ghiaccio, che ‌potrebbero fornire risorse preziose per future missioni umane sulla Luna.

Le aspettative per la missione

Nonostante le sfide e i rischi, la missione Luna-25 rappresenta un passo importante per la Russia nel⁤ suo ritorno all’esplorazione lunare. Se avrà successo, potrebbe aprire la strada a‌ ulteriori missioni e ​contribuire a‌ una migliore comprensione⁢ del nostro satellite⁣ naturale.