Una donna ​del Texas sopravvive a ​un ⁣attacco simultaneo di serpente e falco

Un’esperienza terrificante

Un attacco inaspettato

Una residente di Silsbee, Texas, ha ⁣raccontato di essere stata attaccata ⁣contemporaneamente da un serpente e un falco,⁤ un’esperienza che l’ha portata a riflettere sulla fragilità della vita. “Non posso dire di sapere come ci si sente a morire perché ⁤sono ancora viva, ma penso di ‍essere andata molto vicina”, ha raccontato Peggy Jones.

Due settimane fa, ⁤Peggy e suo marito Wendell stavano tagliando l’erba nel loro giardino‌ a nord di Silsbee. Durante il lavoro, Peggy ha sentito e visto un serpente cadere dal cielo e avvolgersi attorno al suo braccio. “L’istinto è quello di scuoterlo via”, ha detto. “Ma invece di cadere, si è⁤ avvolto attorno⁣ al mio braccio. ⁣Mentre cercavo di scuoterlo, lui cercava‌ di mordermi, colpendo i miei ⁣occhiali. Tutto quello che potevo vedere ⁤era una grande ⁣bocca bianca che mi veniva incontro”.

Un salvataggio ⁤inaspettato

Mentre il serpente⁢ cercava‍ di morderla,‍ un falco ha tentato di afferrare⁤ il serpente dal suo braccio.‌ Dopo quattro tentativi, il falco è riuscito a portare‌ via il serpente.⁣ “Il falco,‍ con ​le‌ sue ali che‌ battevano, e io potevo⁣ sentire le ali su di‍ me e sentire il serpente”, ha detto Jones. “Ho guardato⁢ il mio braccio, ero coperta di sangue, i miei vestiti erano insanguinati, e potevo vedere i segni delle unghie‌ dove⁢ erano entrate nella mia pelle.⁢ Potevo vedere i fori”.

Le conseguenze dell’attacco

Il soccorso del marito

Wendell, sentendo il trambusto, è corso in aiuto di sua moglie. “Non parlava in inglese”, ha⁤ detto Wendell. “Stava‌ urlando e piangendo, cercando⁢ di parlare, ma non riuscivo a capire⁤ nulla di⁤ quello che diceva. Le prime parole che ho sentito sono state, ⁢’un serpente ⁣è caduto dal cielo’. Quindi, ho pensato sì, sei isterica”. Wendell ha ⁢portato sua‌ moglie in ospedale, dove è stata curata per le⁢ ferite causate dal​ falco. Le foto ‌mostrano il sangue su tutto il suo braccio.

La⁤ ripresa fisica ed emotiva

Peggy ha detto⁢ che si sta riprendendo bene fisicamente, ma emotivamente è stata una sfida. “Gli incubi sono orribili”, ha ‍detto. “Sono terribili”. Secondo la ​donna ​di 64 anni, si sente fortunata ad aver sopravvissuto agli ​attacchi simultanei. ‌Ora, dice di avere una nuova prospettiva sulla vita. “In un batter d’occhio, in un ‍attimo, la tua vita può cambiare”, ha detto. “Non⁤ sai se‍ sarà un falco ​e un serpente, o un incidente d’auto. Adesso amo⁣ tutti e tutto di più. Anche quando mangio un pezzo di cioccolato ora, ha ⁤un ⁤sapore molto migliore di​ prima”.