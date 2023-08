Autunno in Italia: 10 destinazioni affascinanti a basso costo

Non è necessario attraversare l’oceano o spendere una⁤ fortuna ‍per godere della ‌bellezza dell’autunno. Anche l’Italia offre ⁣una miriade di luoghi affascinanti da visitare durante questa stagione. Ecco una lista di 10 destinazioni a basso costo che dovreste assolutamente ⁣considerare.

Destinazioni autunnali in Italia

Pitigliano, Toscana

Conosciuta come la ⁤piccola Gerusalemme per la presenza di una comunità ebraica, Pitigliano è un borgo toscano​ costruito nel ⁢tufo. Le⁤ sue case arroccate e i‍ colori caldi la rendono una meta​ perfetta per l’autunno, ​soprattutto per gli amanti della cucina, grazie alle‍ sue specialità come ⁢il ragù di lepre o cinghiale.

Lenno,⁢ Lombardia

Lenno,⁤ situato⁢ sulla sponda ovest del lago di Como, offre la bellezza della villa Balbianello. Questa villa ​del XIII secolo, circondata dai colori‌ caldi‌ delle foglie ⁣autunnali, ospita una collezione di oggetti d’arte appartenuti a Guido Monzino, l’ultimo proprietario.

Chioggia, Veneto

Chioggia ‌offre ‍il fascino​ della​ laguna senza il caos di Venezia. ⁣Questa città veneta, con ⁣i suoi ⁣canali, ⁣botteghe, monumenti e musei, è una meta affascinante e più ​economica​ rispetto al ⁣capoluogo veneto.

Altomonte, Calabria

Altomonte, uno dei borghi più belli ‍d’Italia, è un antico feudo calabrese situato sulle colline. Circondato da ‍uliveti e vitigni,⁢ Altomonte mostra tutto il suo fascino soprattutto in autunno. La lavorazione artigianale della terracotta è⁤ una delle‍ tradizioni più importanti ‌del⁤ luogo.

Altre mete autunnali in⁤ Italia

Noto, Sicilia

Noto, famosa per le sue ⁢spiagge ⁤e ⁢l’arte barocca, è una delle‌ città più ​belle da​ visitare in autunno. La cattedrale di San Nicolò,⁢ il palazzo ‌Ducezio e il centro storico, patrimonio dell’umanità UNESCO, sono solo alcune delle attrazioni da non perdere.

Narni, Umbria

Narni,‍ il borgo umbro che⁢ ha‍ ispirato “Le cronache di Narnia”⁤ di C.S. ⁤Lewis, conserva un fascino fiabesco ⁤e⁣ antico che in autunno si intensifica. La‌ rocca ​Albornoz e ⁣le vie del centro storico sono pronte ad​ accogliere i visitatori.

Bondone, Trentino-Alto Adige

Bondone, situato nella Valle del Chiese, offre boschi da esplorare, monumenti‌ da⁣ visitare e sentieri per passeggiate o escursioni tra ‌le foglie autunnali.​ Questo ​borgo,⁣ lontano dalle località turistiche più​ affollate, è l’ideale per chi cerca tranquillità e relax.

Montefiascone, Lazio

Montefiascone, affacciato sul lago di ⁤Bolsena, è un borgo dal tipico fascino medievale. Ospita la Rocca dei Papi e la⁢ cattedrale di Santa ⁤Margherita, una delle più grandi d’Italia. In autunno, è possibile assaggiare il famoso vino ⁢DOC locale.

Fornelli, Molise

Fornelli, un piccolo comune⁢ del Molise, esalta il fascino medievale dei borghi di provincia con i colori tipici dell’autunno. Le ‌sue sette torri normanno-angioine e il‍ centro storico⁤ racchiuso da un’antica cinta muraria sono da visitare.

Cagnano Varano, ⁤Puglia

Cagnano Varano, un‌ borgo⁤ pugliese caratterizzato dal candore delle case e dal fascino del Gargano, offre diverse​ opere architettoniche sacre e la grotta dell’Angelo, dedicata all’arcangelo San Michele.

In conclusione, ⁢l’Italia​ offre una vasta gamma​ di destinazioni affascinanti⁤ e a ‍basso⁣ costo da⁤ visitare​ in​ autunno. Dalla Toscana ⁣alla ⁢Sicilia, ⁣dalla Lombardia ⁤alla Puglia, ogni regione ha qualcosa ⁤di unico da ‍offrire.