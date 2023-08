Immergersi nella tradizione della vendemmia: un viaggio attraverso l’Italia

L’aroma avvolgente del mosto, i dolci panorami delle colline, i filari di viti, i cesti pieni di grappoli e la pigiatura dell’uva. Partecipare alla vendemmia significa immergersi in un rituale antico, una tradizione che si tramanda di generazione in generazione.

È un’occasione di lavoro, festa e divertimento a cui tutti possono partecipare.

Ecco una selezione di luoghi in tutta Italia, tra fattorie, agriturismi e cantine, da annotare per partecipare alla vendemmia, lavorando, degustando e celebrando questo periodo speciale dell’anno.

Cantine aperte durante la vendemmia

Tra settembre e ottobre, avrete l’opportunità di partecipare al rituale della vendemmia nelle cantine che aderiscono al Movimento Turismo del Vino. In occasione della vendemmia, queste cantine organizzano eventi speciali come mostre d’arte, musei e spettacoli tra i vigneti.

Ecco un calendario suddiviso per regione delle cantine che partecipano all’iniziativa “Cantine Aperte in Vendemmia”. Da nord a sud, potrete scegliere la struttura che preferite.

Vendemmia in Italia 2023: alcuni indirizzi utili

Ca’ San Sebastiano, Piemonte

Al wine resort Ca’ San Sebastiano, potrete vivere in prima persona l’esperienza della raccolta e della pigiatura dell’uva, seguita da un momento di relax. La giornata inizierà con un pranzo picnic tra i vigneti. Su richiesta e in base alla disponibilità, sarà possibile fare anche un bagno nel vino.

Castello di Velona, Toscana

Al Castello di Velona, potrete assistere alla vendemmia dei vigneti di Brunello di Montalcino, con picnic tra i vigneti, degustazioni e pigiatura dell’uva.

Marilena la Casella, Umbria

Se vi trovate in Umbria, raggiungete l’Agriturismo Marilena la Casella in provincia di Perugia, per partecipare alla raccolta dell’uva e a tutte le fasi della produzione del vino.

Castiglion del Bosco, Toscana

Fino al 4 ottobre, potrete partecipare alla vendemmia presso il Rosewood Castiglion del Bosco di Montalcino, in Toscana. I partecipanti scopriranno i segreti della vendemmia, dalle tecniche di raccolta e selezione delle uve Sangiovese fino alle visite in cantina e alla degustazione.

Vigneti Brichet, Piemonte

La festa della Vendemmia ai Vigneti Brichet non è solo lavoro, vino e divertimento, ma anche solidarietà. Da anni i proprietari della Cantina colgono l’occasione per raccogliere fondi da impiegare nel sostegno di comunità e centri medici.

Col d’Orcia, Toscana

In Toscana, potrete partecipare alla vendemmia di alcuni tra i vini più pregiati al mondo, nati dalla straordinaria combinazione del suolo e del clima di questa zona di Montalcino. L’azienda Col d’Orcia vi attende per mostrarvi le tecniche di vendemmia di importanti vini quali Brunello Di Montalcino, Chianti, Chianti Colli Senesi, Rosso Di Montalcino.

Fratelli Vogadori, Veneto

Un weekend in Valpolicella alla scoperta dei segreti della fermentazione dei vini Recioto, Amarone e Ripasso presso la cantina Vogadori. Dopo una passeggiata tra i vigneti, potrete visitare la cantina e saperne di più sulle botti utilizzate per realizzare l’Amarone Forlago.

Tenuta Hofstätter, Alto Adige

Non perdete la Vendemmia Experience presso la tenuta Hofstätter, dove potrete conoscere la storia e la tradizione del vitigno. Vale la pena visitarlo per la sua meravigliosa terrazza giardino dove degustare i migliori vini del territorio.

Le Manzane, Veneto

All’azienda agricola Le Manzane di San Pietro di Feletto (TV) arriva la vendemmia e anche quest’anno, come nelle passate edizioni sarà solidale, un appuntamento che permetterà a chiunque ne abbia voglia di partecipare alla raccolta dell’uva.

Lungarotti, Umbria

A Torgiano, in provincia di Perugia, l’Azienda Lungarotti apre le porte al pubblico durante la vendemmia. Nei mesi di settembre ed ottobre ci saranno visite guidate ai vigneti e in cantina con degustazione di Torre di Giano e Rubesco accompagnata da un tagliere di salumi e formaggi.

Tenuta Torciano, Toscana

A San Gimignano, non perdete l’esperienza della vendemmia presso la tenuta Torciano. Una guida locale vi introdurrà al mondo dei vigneti con informazioni sulle piante e sulla coltivazione delle viti, nonché sulle condizioni meteorologiche delle stagioni.

Tenuta Cavalier Pepe, Campania

Fino al 25 ottobre, tutti i finesettimana potrete partecipare alla vendemmia alla tenuta Tenuta Cavalier Pepe, in provincia di Avellino, dove potrete partecipare alla raccolta delle uve, con la spiegazione di tutte le fasi del ciclo della vite e degustazione delle uve.

Tenuta Vigna Corallo, Puglia

Anche la Tenuta Vigna Corallo di Ostuni vi permetterà di partecipare alla festa della vendemmia.

Cantina del Tufaio, Lazio

Nel Lazio, potrete prendere parte alla vendemmia delle Cantine del Tufaio a Zagarolo. È una delle cantine del Movimento Turismo del Vino del Lazio che partecipa all’evento “Cantine Aperte in Vendemmia”.

Castello di Grumello, Lombardia

Al Castello di Grumello, tra Bergamo e il Lago d’Iseo, l’appuntamento è a settembre con la raccolta dell’uva e la pigiatura dell’uva. Oltre alla vendemmia, potrete partecipare ai picnic tra i vigneti.

