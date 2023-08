Un Alligatore di‌ 376 Libbre Riceve Cure Mediche all’Università della Florida

Una giornata lavorativa presso​ il ‌College di Medicina Veterinaria⁤ dell’Università della Florida ha recentemente incluso ​l’esame di un alligatore di⁤ 376 libbre chiamato Brooke. Questo gigantesco rettile, che risiede nel famoso ‍Parco Zoologico‍ di Alligatori di‍ St. Augustine, ⁣a meno di due ‌ore di auto dall’università, stava mostrando sintomi di un ⁤qualche ⁣tipo di malattia.

Diagnosi e Trattamento‍ di Brooke

I veterinari ⁤dell’università hanno condotto una serie‌ di test⁣ sul ⁤sangue e una TAC per determinare la causa del comportamento‍ anomalo di⁣ Brooke, che includeva un movimento intermittente della testa​ mentre si trovava nel‍ suo laghetto. Dopo una serie di esami medici, il⁤ team ha‍ stabilito​ che Brooke soffriva di un’infezione all’orecchio.

Il ⁣Percorso di Cura

Non è stato specificato quale tipo ​di medicina si dovrebbe somministrare a un rettile ‌di quasi 400⁢ libbre‍ affetto da‌ un‍ doloroso mal⁤ d’orecchio. Tuttavia, il college ha postato sulla sua pagina Facebook, esprimendo la speranza​ che Brooke possa presto riprendersi.

Esperienza Precedente con Animali ‌Unici

Questa non è la prima volta che l’università con sede​ a Gainesville si prende cura di un‌ animale unico. Il personale ha risposto alle esigenze​ di cavalli, serpenti, lucertole e​ molti altri rettili sin ⁢dalla​ sua⁣ fondazione negli⁤ anni ⁢’70. Secondo l’università, il centro ha‍ ricevuto riconoscimenti ‍a livello globale per ‌la sua specializzazione nella cura dei rettili.

Il Caso di Bob, un Altro Alligatore del Parco

Nel 2020, il college ha ⁤ricevuto ​attenzione internazionale per il suo trattamento di “Bob”, ⁤un alligatore di 660 ⁤libbre proveniente dallo ⁢stesso⁢ parco zoologico di St. Augustine. Questo rettile di 12 ‌piedi e 4 pollici​ è stato diagnosticato con un’infezione ossea e ha ricevuto una terapia antibiotica.

Collaborazione ‌con il Parco Zoologico

I curatori del Parco Zoologico di Alligatori di​ St. Augustine sono sempre ⁢felici ⁤di‍ collaborare con l’università per il benessere dei loro animali. “Grazie per aver preso cura⁣ in modo così straordinario dei nostri animali”, ⁢ha​ scritto il personale ⁣del parco in‍ un recente aggiornamento⁢ sui social‍ media‍ riguardante l’esame di Brooke.

Il Ritorno di⁣ Brooke al Laghetto

Non ci sono ancora notizie su⁣ quando l’alligatore tornerà nel suo laghetto ⁢per permettere ai visitatori di ammirarlo in ⁣uno ⁢dei più ‌antichi zoo ‍del paese.