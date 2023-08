Chiusura di Rockaway Beach a seguito di ​un attacco di squalo

Un recente‍ attacco di squalo ha ​portato alla chiusura temporanea di Rockaway Beach a Queens,‌ New York. L’incidente ha coinvolto una donna di 50 anni che ‍nuotava a pochi metri dalla riva. Quando‍ i soccorritori sono arrivati, la donna era incosciente, probabilmente a causa della perdita di sangue o ‍dello shock.

Dettagli‌ dell’incidente

Il contesto dell’attacco

L’attacco è avvenuto poco prima delle 18:00 vicino a Beach‌ 59th Street e Rockaway Beach. ⁤Secondo‌ le autorità, la ⁢donna stava nuotando a circa tre metri dalla riva. Quando i soccorritori sono arrivati, l’hanno trovata incosciente, probabilmente a causa della perdita ⁢di sangue o dello shock.

Condizioni della vittima

La vittima è stata trasportata in condizioni critiche all’ospedale Jamaica, ma ora le sue condizioni sono gravi ​ma⁤ stabili, secondo quanto riferito dalla polizia.

Precedenti attacchi di squalo a New York

Incidenti⁣ recenti

Questo‌ non è il primo ⁤incidente del genere⁤ che si verifica a New ⁢York quest’estate. Solo il mese scorso, ci sono⁣ stati tre attacchi di squalo⁣ in ⁣soli due giorni ⁤a Long⁣ Island, con un totale di cinque persone morsicate nella prima‍ settimana ⁤di ⁢luglio.

Avvistamenti di squali

Un squalo di tre metri è stato anche trovato nelle acque ‌del Robert Moses State ⁤Park. La spiaggia⁢ di​ Long Island ha ritardato la ⁤sua apertura dopo che ‌un drone ha avvistato un gruppo di 50 squali ⁤di sabbia al largo ⁢della costa.

Per rimanere ⁢al sicuro dagli squali, gli esperti suggeriscono di evitare le aree con molti pesci, di ‌non nuotare all’alba ​o al tramonto e di nuotare solo quando c’è un bagnino di servizio.