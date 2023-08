In tanti già lunedì sera hanno potuto notare una Luna decisamente più grande e più luminosa del normale. Il momento clou arriva questa sera martedì 1° Agosto, con la Superluna dello Storione che potrà essere ammirata dai cieli di tutta Italia e sarà piena a partire dalle 20:32.

La Luna sorgerà intorno alle 20:45 ad est e sarà visibile per tutta la notte, con variazioni a seconda del luogo di osservazione e dalla presenza di ostacoli naturali o artificiali sull’orizzonte. Questa è un’opportunità per chi possiede binocoli o telescopi per ammirarla da vicino, ma anche a occhio nudo avrà il suo fascino.

Alle ore 7:52 di mercoledì 2 Agosto la luna raggiungerà invece il perigeo, cioè il punto dell’orbita più vicino alla Terra, esattamente a 357530 chilometri dal nostro pianeta. Il satellite si vedrà così leggermente più grande di circa il 7% rispetto alla media.

Il nome “Superluna dello Storione” deriva dalle tribù native americane che la chiamavano così perché in questo periodo nei Grandi Laghi abbondavano gli storioni. Un altro termine con cui viene chiamata è “Luna del grano”, poiché ad agosto si mietono i campi.

Seconda Superluna il 31 Agosto

L’evento si potrà ammirare anche grazie al meteo generalmente favorevole con cieli sereni sull’Italia. Qualche nuvola potrà arrecare disturbo lungo le aree appenniniche di sera, nonché sulle regioni di Nord-Est dove ci sarà ancora qualche rovescio o temporale.

Il termine Superluna non ha alcuna valenza scientifica e fa riferimento ad una Luna Piena (o in alternativa la Luna Nuova, quest’ultima non visibile se non in caso di eclissi di sole) in prossimità del perigeo. Per perigeo si intende che il satellite si trova prossimo alla minima distanza dalla Terra.

Questo mese di agosto offrirà addirittura una doppia Superluna. La seconda avverrà il 31 agosto a una distanza di 357.444 km, quindi ancora più vicina rispetto a quella di stasera. Questa sarà chiamata Luna Blu perché è la seconda Luna piena del mese, che in questo caso coinciderà anche con una Superluna.

Due Superlune nello stesso mese sono un evento molto raro, che si verifica generalmente ogni due o tre anni. Tra l’altro assume una notevole importanza in molte culture popolari, considerato un momento cruciale e propizio per la trasformazione interiore e il rilascio delle energie negative.