Il 18 luglio 2023, alle 00:06 UTC, si è verificata una doppia eruzione solare di lunga durata, di intensità M5.7, proveniente dalla Regione Attiva 3363 (beta-delta). Questo evento ha prodotto un’eiezione di massa coronale (CME) asimmetrica e una tempesta di radiazioni solari di livello S2 – Moderata.

Dettagli dell’evento

Eruzione solare e CME

La CME asimmetrica associata è stata osservata nelle immagini SOHO LASCO C2 a partire dalle 23:43 UTC del 17 luglio. L’analisi e la modellazione di questo evento sono ancora in corso. Questa stessa regione ha prodotto un’altra eruzione solare di intensità M2.7 alle 22:54 UTC del 17 luglio.

Interferenze radio

È stato rilevato un picco di flusso di 1 500 sfu in un Burst Radio da 10cm (Tenflare) dalle 23:27 UTC del 17 luglio alle 00:03 UTC del 18 luglio. Un burst radio da 10cm indica che l’esplosione elettromagnetica associata a un’eruzione solare alla lunghezza d’onda di 10cm era doppia o superiore rispetto al background radio iniziale di 10cm. Questo può essere indicativo di un significativo rumore radio in associazione con un’eruzione solare. Questo rumore è generalmente di breve durata, ma può causare interferenze per i ricevitori sensibili, tra cui radar, GPS e comunicazioni satellitari.

Difficoltà di attribuzione

Con le due eruzioni solari (M5.7 e M2.7) avvenute una di seguito all’altra, non è stato facile attribuire la sorgente del Tenflare a una o all’altra eruzione.

Altre attività solari

Altre eruzioni e cambiamenti nelle regioni attive

La Regione 3363 si è avvicinata al lembo sud-ovest e si è notevolmente rimpicciolita, rendendo ancora più difficile la classificazione. Un’ulteriore eruzione di intensità M1.5 si è verificata alle 06:56 UTC del 18 luglio da una regione ancora da ruotare sul Lembo Est. La Regione 3372 (beta-delta) ha subito cambiamenti piuttosto neutri e, nonostante la configurazione magnetica delta, la forza di taglio magnetica era relativamente debole. Questa regione è stata la fonte dell’eruzione più grande dal 17 alle 15:16 UTC. La Regione 3373 (beta-delta) ha sperimentato una crescita, in particolare tra le macchie di coda e intermedie. La regione ha anche sviluppato una minore configurazione delta nella sezione delle macchie intermedie. Le nuove Regioni NOAA/SWPC 3375 (beta), 3376 (beta) e 3377 (beta) sono state tutte assegnate oggi – nessuna delle quali era particolarmente attiva o degna di nota al momento.

Previsioni di attività solare

Si prevede che l’attività solare sarà bassa, con una possibilità di eruzioni di classe M (R1 – Minore a R2 – Moderata) e una leggera possibilità di eventi di classe X (R3 – Forte) a causa delle recenti tendenze di diminuzione delle eruzioni e dell’attività, insieme alla partenza della Regione 3363 nei prossimi 1 – 2 giorni. Il flusso di elettroni di energia superiore a 2 MeV è stato normale o moderato nelle 24 ore fino alle 12:30 UTC di oggi. Tuttavia, il flusso di protoni di energia superiore a 10 MeV ha raggiunto ben dentro la categoria S2 – Moderata, raggiungendo un picco di 620 pfu alle 06:15 UTC. Questo aumento è stato causato dall’evento CME M5.7 al largo del lembo SW vicino alle 00:00 UTC.

Impatti delle tempeste di radiazioni solari

Le tempeste di radiazioni solari causano diversi impatti vicino alla Terra. Quando i protoni energetici collidono con satelliti o esseri umani nello spazio, possono penetrare in profondità nell’oggetto con cui collidono e causare danni ai circuiti elettronici o al DNA biologico. Inoltre, quando i protoni energetici collidono con l’atmosfera, ionizzano gli atomi e le molecole creando elettroni liberi. Questi elettroni creano uno strato vicino al fondo dell’ionosfera che può assorbire le onde radio HF rendendo la comunicazione radio difficile o impossibile. Alcuni impatti delle tempeste di radiazioni solari possono compromettere la salute e il funzionamento dei satelliti e delle operazioni e dell’equipaggio della Stazione Spaziale Internazionale, e influenzare la comunicazione HF nelle regioni polari, influenzando le operazioni delle compagnie aeree commerciali transpolari.

Conclusione

In sintesi, il 18 luglio 2023 si è verificata una doppia eruzione solare di lunga durata, seguita da una tempesta di radiazioni solari. Questi eventi hanno causato diverse interferenze, tra cui rumore radio e potenziali danni a circuiti elettronici e DNA biologico. Le previsioni indicano che l’attività solare rimarrà bassa, con una possibilità di ulteriori eruzioni.