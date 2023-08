Preparativi in corso per la missione Artemis II della‍ NASA

Il Kennedy Space ⁣Center ​in Florida è un brulicare di attività mentre astronauti americani e canadesi⁣ si preparano per un viaggio intorno alla Luna previsto per il prossimo anno. Il viaggio di ⁣1,4 milioni di miglia‍ sarà possibile grazie al razzo Space Launch System e ‌alla navicella spaziale Orion, che sono attualmente in fase di preparazione per ‌il lancio.

Il team di astronauti‌ e i preparativi per ‍la missione

Presentazione del team di⁤ astronauti

Nell’aprile scorso, la NASA ha⁤ svelato i quattro ⁤astronauti che faranno parte della prima missione umana a ⁤orbitare attorno alla Luna in oltre 50 anni, nota come Artemis II. Questa‌ missione si basa sul successo del primo volo spaziale di SLS ‌e Orion durante ⁢il volo ⁢di prova Artemis I a novembre. Gli astronauti della NASA Reid Wiseman, Victor Glover ‍e Christina Hammock Koch, insieme ⁢all’astronauta dell’Agenzia Spaziale Canadese Jeremy Hansen, saranno lanciati sul razzo SLS nella ⁢navicella spaziale Orion, presumibilmente a novembre​ 2024, in un’orbita allungata‌ della Luna.

Preparativi per la missione

Dopo l’annuncio della ‍squadra, gli astronauti sono stati molto ‍impegnati. Hanno iniziato l’addestramento sui sistemi⁢ della navicella spaziale Orion e hanno visitato il⁣ produttore di⁤ Orion, Lockheed Martin, a⁢ Denver. I tre astronauti della ⁤NASA hanno già esperienza di volo spaziale sulla ‌Stazione Spaziale Internazionale, mentre Artemis II sarà il primo volo spaziale per Hansen.

La missione Artemis II e le sue implicazioni

La missione Artemis II e ⁢l’interesse ⁤internazionale per le risorse‌ lunari

La missione Artemis II, che durerà 10 ⁤giorni, è l’ultimo⁢ volo di prova prima di Artemis III nel 2025, quando la NASA prevede di far atterrare i ​primi umani sulla Luna dal⁤ programma Apollo. Anche Cina e Russia hanno annunciato piani per far ⁣atterrare esseri ‌umani su questa regione inesplorata⁢ della Luna.⁢ L’amministratore della NASA, Bill Nelson, ha dichiarato⁤ che c’è ‌un rinnovato⁤ interesse per la Luna perché le regioni in ombra del Polo Sud lunare contengono probabilmente acqua ghiacciata, ⁣che ⁣può essere estratta per produrre carburante e altre risorse.

La preparazione⁤ per l’atterraggio⁤ sulla⁢ Luna nel 2025

Per essere pronti per un atterraggio ​lunare, la NASA ha ancora‍ bisogno di hardware aggiuntivo. Jim Free, amministratore associato della NASA del Exploration Systems Development Mission Directorate, ha fornito una ​lista di controllo in ​vista del volo Artemis II⁢ e delle missioni successive. L’assemblaggio sul modulo equipaggio⁣ Orion deve essere terminato e testato prima ⁤del lancio del prossimo anno. Free ha detto che le riparazioni del lancio 39B del Kennedy Space‌ Center,‍ da dove sarà lanciata Artemis II,‍ sono in corso.

La SpaceX sta sviluppando e testando Starship e superheavy ‍booster,‍ la navicella spaziale e il sistema di lancio che ‌faranno atterrare gli astronauti sulla superficie della Luna e li riporteranno alla Gateway lunare, una stazione in orbita attorno alla Luna. SpaceX ha condotto un test di lancio di Starship ad‌ aprile, ma la navicella spaziale non è⁣ ancora ‌riuscita a raggiungere l’orbita. L’azienda di Elon ‌Musk ​sta attualmente lavorando verso un secondo⁣ volo di prova di Starship in Texas.