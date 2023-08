Scoperta di ⁢fossili ‍di vermi preistorici ispirati al film Dune

Un gruppo di ricerca guidato da Julien Kimmig, geologo del Museo tedesco di Storia naturale di Karlsruhe, ha scoperto i fossili di vermi vissuti 500 milioni di anni fa. Questi vermi, lunghi solo pochi centimetri, erano rivestiti da setole ​dure, simili a quelle delle enormi creature che popolavano le sabbie di Dune, il pianeta immaginario creato dalla ⁢fantascienza di Frank Herbert. A differenza di questi giganti, però, i vermi erano molto più piccoli. La scoperta è stata descritta sulla rivista Historical Biology e i vermi sono stati battezzati⁢ Shaihuludia shurikeni, un nome ispirato al film Dune.

Un viaggio nel tempo: l’epoca del Cambriano

I vermi Shaihuludia shurikeni vissero durante l’epoca del Cambriano, un periodo della⁤ preistoria noto per la sua ricchezza di​ esperimenti‌ evolutivi. Durante questo periodo, ci fu un’esplosione di creature strane e meravigliose, molte ⁢delle quali sono oggi estinte.​ Queste creature hanno lasciato il posto a specie che sono sopravvissute fino ai giorni nostri, come gli artropodi.

Un nuovo membro nella galleria delle creature preistoriche

La scoperta di⁢ Shaihuludia shurikeni arricchisce la galleria delle creature preistoriche.​ Questo verme ‌segmentato, lungo⁤ meno di 10 centimetri,​ era ricoperto da chaetae,‌ o setole rigide. Il⁢ fossile, scoperto nel sito di Spence ​Shale negli Stati⁣ Uniti, ha rivelato tracce che,‌ dopo un’attenta ⁤analisi, sono state identificate come appartenenti a una nuova specie.

Un nome ispirato al film Dune

Il nome Shaihuludia shurikeni è stato scelto in onore del film Dune. Shai-Hulud era infatti il nome originale dei vermi giganti‍ che⁤ popolavano il pianeta sabbioso di Dune, mentre ‘shuriken’ è la parola giapponese per ‘lame da lancio’, che rappresenta la forma delle setole simili a lame.

Un fossile unico nel suo genere

Il nuovo anellide ⁣Shaihuludia shurikeni è particolarmente interessante per le sue chaetae molto impressionanti. Questa caratteristica lo rende ⁢unico tra gli anellidi del Cambriano, come ha‌ sottolineato Kimming. Inoltre, il modo in cui il fossile è conservato è di particolare interesse. La maggior parte dei tessuti molli è conservata come un ‘blob’ di ossido ⁤di ferro, suggerendo che l’animale è morto e si è decomposto per un po’‌ prima di essere fossilizzato.

Un‌ contributo significativo alla paleontologia

La scoperta ⁢di ​Shaihuludia shurikeni rappresenta un contributo significativo alla paleontologia. Questo fossile ⁢offre una nuova ⁢prospettiva sulla diversità delle creature che popolavano la Terra ​durante l’epoca del Cambriano e potrebbe aiutare gli‍ scienziati a comprendere meglio l’evoluzione delle specie.

Un omaggio alla fantascienza

Infine, la‍ scoperta di Shaihuludia shurikeni è anche un⁢ omaggio alla fantascienza. Il nome‌ del verme, ispirato al‍ film Dune, dimostra ‌come la scienza e la fantasia possano ‍andare di pari passo, alimentando l’immaginazione e la curiosità degli scienziati.