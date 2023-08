Il Ministero dell’Università e ⁢della Ricerca investe 30 milioni in 5 anni per il Chips act ⁤europeo

Il Ministero dell’Università‌ e della ‍Ricerca (MUR) ha annunciato un⁢ investimento di 30 milioni di euro nel corso ‍dei prossimi cinque anni per sostenere l’attuazione del ⁣Chips ‍act europeo. Questa iniziativa ‌è parte ‍di un​ Decreto approvato il 7‌ agosto dal Consiglio dei Ministri, che include anche ⁤un credito d’imposta per la ricerca e lo sviluppo⁢ nel campo della microelettronica⁣ e la creazione di un‍ Comitato tecnico per la ⁤microelettronica.

Il Chips joint⁤ undertaking: un passo​ avanti per ⁢l’Italia

Il Decreto dà vita al Chips joint​ undertaking, il primo finanziamento per una linea​ pilota italiana dedicata alla realizzazione⁢ di progetti nel settore dei semiconduttori. Questa mossa è una risposta alla crescente domanda di tecnologie avanzate per ‌i​ chip e riconosce l’importanza strategica⁢ di questi ultimi in​ numerosi settori tecnologici e di ricerca.

Il ruolo dell’Italia ⁤nel ⁤settore dei ⁢semiconduttori

Secondo Anna Maria Bernini, Ministro dell’Università e⁤ della ⁣Ricerca, ‌l’Italia⁣ è già un leader nel campo dei‌ semiconduttori. “Le nostre imprese sono considerate un punto di riferimento dai Paesi più avanzati”, ha​ affermato. “Abbiamo competenze, ⁢tecnologie e leadership. Il mondo ci ammira, ma un primato si mantiene⁣ solo con impegno e risorse”.

Un⁢ investimento ​strategico per il ‍futuro dell’Italia

Il ⁤Ministro ha sottolineato che l’investimento di 30 milioni di euro del MUR, insieme ai 150 milioni previsti dal Fondo italiano per la scienza applicata, contribuirà a rafforzare‍ e sostenere la posizione dell’Italia nel settore ⁢strategico dei microchip. Questo settore è⁢ fondamentale per la leadership tecnologica europea e il contributo italiano sarà ​cruciale per rafforzare le‌ capacità dell’Europa nell’industria globale dei semiconduttori.

Il sostegno ‌ai progetti ​di ricerca e‍ all’ecosistema di Catania

Le risorse stanziate dal MUR supporteranno i progetti‍ di ricerca che mirano ad accedere ai co-finanziamenti europei del Chips ⁤Act. Questi progetti si concentrano ‌su‍ ricerche innovative con implicazioni di mercato. Inoltre, l’investimento garantirà il ‍sostegno all’ecosistema di ricerca di ‌Catania, sviluppato‌ dal Consiglio‌ Nazionale delle Ricerche in ⁢collaborazione con università ⁤e aziende⁣ private, come STMicroeletronics e⁣ Lpe-Asm.

Un impegno per ⁣il futuro dell’industria dei semiconduttori

Questo investimento rappresenta un impegno significativo per il futuro dell’industria ⁣dei ⁤semiconduttori in Italia‍ e⁢ in Europa. Con ​il sostegno del ‌MUR e del Fondo italiano per la scienza applicata, l’Italia è pronta a mantenere la sua posizione di leader nel⁢ settore e a contribuire alla crescita e allo sviluppo dell’industria dei semiconduttori a livello globale.