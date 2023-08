Previsioni ​meteo: un’ondata di calore in arrivo

Se non‍ siete ‍amanti delle temperature elevate, preparatevi a ‍fronteggiare⁣ un periodo di‍ caldo‍ intenso. Le previsioni meteo indicano un⁢ aumento significativo delle temperature ⁤nei prossimi ‌giorni, superando notevolmente le medie stagionali.

Il caldo in arrivo: previsioni per⁢ i prossimi giorni

Da qualche giorno, ‍le previsioni meteo segnalano l’arrivo di un’ondata di calore che potrebbe durare fino‌ alla terza decade del mese Le‍ temperature, dopo ⁣un primo lieve⁤ aumento, inizieranno a salire in modo più evidente ‍a partire‌ dal week-end al nord e dopo Ferragosto su tutta Italia.

Temperature in aumento nel weekend

Entro Sabato, le previsioni meteo prevedono picchi di 37/38°C ‍in Sardegna,⁣ 35/36°C nelle regioni del Centro e temperature ‍leggermente‍ inferiori‍ al⁢ Nord. Al ‍Sud, invece, la situazione sarà ⁣più mite grazie⁢ a deboli venti⁣ più freschi.

Il picco di⁢ calore ‍non arriverà nel weekend

Se pensate‌ che il picco di calore arriverà nel corso del ⁤weekend, ⁤vi sbagliate. Questo sarà ‍solo un‌ assaggio di quello⁤ che ci aspetta la prossima settimana. L’alta⁣ pressione africana troverà nuova energia⁤ per intensificare il caldo, mettendo l’Italia nuovamente sotto scacco.

Le zone più ⁣colpite dall’ondata‌ di calore

A differenza delle‍ precedenti ‍ondate di calore, questa volta il Nord Italia sarà una‌ delle zone più colpite. Le temperature saliranno notevolmente rispetto ai​ nostri standard climatici, soprattutto durante ⁢il periodo di ⁣Ferragosto.

Caldo intenso in Sardegna‍ e lungo ‌il Tirreno

Le ‍previsioni meteo indicano un caldo intenso anche​ in Sardegna e lungo tutto il comparto tirrenico centrale e settentrionale. Al ⁣Sud e in Sicilia, invece, le temperature saranno elevate, ma leggermente inferiori‍ rispetto ‌alle regioni precedentemente citate.

Le previsioni per la prossima settimana

Al momento, ⁣è difficile fornire dati precisi⁣ a causa della distanza temporale. Tuttavia, se nel‍ weekend farà molto caldo, la prossima settimana sarà ancora più calda e per ​diversi⁤ giorni. Secondo uno dei più prestigiosi centri ‍di ⁢calcolo, quello americano, non si prevedono cambiamenti significativi almeno‍ fino al 22/23 d’Agosto.

Conclusione

In conclusione, le previsioni meteo indicano⁢ un’ondata di calore in arrivo, ‌con temperature che⁣ supereranno notevolmente le medie stagionali. Il Nord Italia e la Sardegna‍ saranno le zone più colpite, mentre al Sud e in⁤ Sicilia le‌ temperature saranno⁢ leggermente inferiori. ‌Il‍ picco di calore non arriverà nel ‍weekend, ma la ‍prossima settimana, e potrebbe durare fino⁢ alla fine del mese.