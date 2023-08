Stiamo attraversando⁢ un periodo meteo‌ caratterizzato⁢ da un imponente anticiclone africano. Questa alta pressione è notevolmente⁤ vasta, intensa e persistente,⁢ generando preoccupazione. Inoltre, si‍ verifica in un momento in cui la stagione ‌estiva dovrebbe essere in calo. Pertanto, si tratta ‌di ​un’anomalia che si aggiunge ad un’altra anomalia. Vediamo ⁣dove si verificherà il maggiore disagio.

Calore intenso, umido e scomodo:⁣ è insopportabile

Un anticiclone vasto e potente

Siamo al centro di un anticiclone estremamente ampio e forte, che ​non concede tregua nemmeno durante‌ la notte. Di conseguenza, i disagi si fanno sentire sia nelle ore più calde del giorno, sia nelle ore serali, quando la temperatura non riesce a⁢ diminuire significativamente.

Temperature elevate nonostante le giornate più⁢ corte

È vero che le giornate si stanno⁢ riducendo di due ore rispetto al⁢ solstizio di Giugno. Tuttavia, possiamo affermare che⁣ l’anticiclone in​ arrivo sarà così potente ​da ⁣ mantenere temperature ​minime di 26 o 28 gradi, con‍ picchi anche superiori! Questi ⁣valori sono decisamente anomali ​e non tipici nemmeno delle più intense ondate di calore di metà Luglio…

Disagi enormi in ⁢diverse aree geografiche

Zone ⁢marittime e Pianura Padana

Le aree⁢ più critiche sono ⁢quelle marittime, dove l’umidità del⁣ Mar‌ Mediterraneo è molto alta e influisce già di per sé sulle notti,⁣ e la Pianura ⁢Padana. In quest’ultima regione d’Italia,⁤ soprattutto nelle città più grandi (Milano, Bologna, ecc.), potremmo addirittura raggiungere temperature minime notturne vicine ai 30 gradi, con picchi di‌ 34 ⁢gradi a​ mezzanotte!

Rischi ‍per la salute umana

Queste condizioni⁤ sono ormai quasi tipiche ‍delle ondate di calore ​più intense, ma sono molto pericolose per ‌la salute umana. In particolare per gli anziani e i bambini, ma anche per chi pratica sport e soprattutto per chi lavora all’aperto nelle ore ⁤centrali ‌e⁤ pomeridiane.

Non ci resta che attendere⁣ con pazienza la fine di questo​ incubo,‍ perché non c’è altro modo di definirlo. La data del cambiamento? Il‍ fine​ settimana del 26/27 Agosto. Non manca molto…