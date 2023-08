Il ‍meteo in Italia negli ultimi mesi e negli ultimi anni sta vivendo ​una fase di⁣ notevole instabilità e intensità. Gli eventi climatici⁣ estremi che stiamo sperimentando sono evidenti ⁤a tutti e hanno ricevuto un’adeguata attenzione mediatica.

Le origini del meteo estremo

L’Anticiclone sub-tropicale e ‌il calore africano

Il principale⁣ artefice di questa situazione è l’Anticiclone sub-tropicale che ha portato il calore africano. Questo fenomeno⁣ ha persistito per più di 20 giorni sulla regione mediterranea, raggiungendo livelli ​estremi negli ultimi giorni. Le​ temperature hanno raggiunto picchi di 45-47 gradi in diverse zone del Centro-Sud Italia.

Calore e umidità: alimenti per i ‍temporali

Le elevate quantità di calore e umidità presenti​ nell’atmosfera hanno ⁢alimentato i temporali nel Nord Italia. Un semplice alito di aria fresca era sufficiente per scatenare fenomeni ⁢disastrosi, che si sono‌ ripetuti per diversi giorni con un’intensità e ⁢un’estensione preoccupanti. Temporali violenti, ‍venti forti, tempeste‍ di fulmini e grandinate hanno causato danni ⁢significativi.

Il cambiamento in vista

Il mescolamento dell’aria e la diminuzione dell’energia

La situazione sta finalmente migliorando. ⁤L’Anticiclone Africano ha abbandonato da giorni l’Italia, sostituito da correnti ⁢più fresche che stanno eliminando calore e umidità anche⁢ dalle⁤ regioni ⁣centro-meridionali. Questo mescolamento ‌dell’aria contribuirà‌ a‍ ridurre l’energia potenziale per ⁣la formazione di fenomeni estremi.

Un clima più normale e stabile

Nel prossimo futuro, il clima in Italia tornerà ​a essere più normale. ​Ci aspetta una fase di tempo generalmente stabile,‍ con temperature nella norma o ‌leggermente superiori ⁤e solo qualche temporale sparso‌ nel Nord, principalmente nelle ⁤zone montuose. Questi fenomeni saranno decisamente⁤ meno intensi rispetto a quelli recenti.

Il rischio di fenomeni violenti persiste

Nonostante il miglioramento, l’energia disponibile, seppur in calo, non scomparirà completamente. Ricordiamo⁣ che l’eccezionale ondata ⁢di calore ha portato le ‍temperature ‍superficiali dei nostri mari a valori vicini ai 29-30 gradi, ben al di sopra della media per il ⁢mese di Luglio. Questo potenziale potrebbe alimentare nuovi fenomeni violenti se‌ dovessero verificarsi perturbazioni sul Mediterraneo.

La buona ⁢notizia è⁤ che l’Anticiclone ⁤Africano ‌non dovrebbe⁤ generare ondate di caldo estreme come quella appena vissuta. Il caldo, seppur intenso a tratti, soprattutto al Centro-Sud, non dovrebbe raggiungere livelli ⁢preoccupanti ‌nella ⁤prima settimana di Agosto.⁤ Continueremo a monitorare l’evoluzione⁣ del meteo nei prossimi giorni.

In⁢ conclusione, dopo un ⁤periodo di meteo ​estremo, l’Italia ‌si prepara a un ritorno alla normalità, seppur con il persistere di un certo‌ rischio di fenomeni violenti.