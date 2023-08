Le previsioni meteo⁣ per i prossimi giorni non ​sono⁣ certamente incoraggianti per coloro che preferiscono il clima fresco. ⁣L’anticiclone⁢ africano sarà ‍il protagonista⁢ principale, portando con sé un aumento ⁢significativo delle temperature, ben al‌ di sopra ​dei⁤ nostri standard climatici.

Cerchiamo di analizzare quanto‍ caldo farà, dove​ si raggiungeranno i picchi più alti e i peggiori indici di disagio, e soprattutto quanto durerà questa nuova ​ondata⁤ di calore africana.

Le previsioni per⁣ i ​prossimi giorni

Partiamo con una notizia parzialmente positiva per alleviare⁤ un po’ la tensione: non raggiungeremo i record‍ di Luglio. ‍Sì, ⁢farà molto caldo, ma non arriveremo ai quasi 50 gradi ⁢come è successo durante l’ultima intensa ondata di calore del mese scorso.

Passiamo ora alle notizie meno piacevoli. Le temperature inizieranno a salire tra Venerdì e il fine settimana, con‍ punte che potrebbero raggiungere‍ i 40/41 gradi in Sardegna e i 36/37 in molte aree della Valle Padana e nelle zone interne del ⁢Centro. Il Sud sarà un⁣ po’ meno​ caldo, ma pure qui sempre sopra le medie.

La prossima settimana l’anticiclone africano ci⁢ lascerà a‌ bocca aperta. ⁣Le temperature aumenteranno ancora di qualche grado, con ⁤punte di 42/43 in Sardegna e fino a 38/39 in molte località del Centro e del Nord. Caldo in aumento al Meridione, ivi pure con 34/37 diffusi.

Disagio e afa

Tutto ciò sarà accompagnato da un progressivo ristagno ‍dell’aria nei bassi‍ strati, con ‍afa e indici di disagio molto alti, anche di​ notte, quando le temperature non ⁤riusciranno a scendere ⁣sotto i 23/24 gradi. Le zone che soffriranno di più saranno​ ancora una volta la Valle Padana e molti tratti dei litorali del Centro,⁢ in particolare quelli tirrenici.

Quanto durerà questa intensa ondata‌ di calore? Le ‌notizie ⁢non sono buone ​per coloro che ​non sopportano ⁢questo ⁤tipo ‌di‍ clima: se le previsioni saranno confermate, non ci saranno cambiamenti fino alla fine del mese, o nel migliore dei casi, almeno fino al 25/26 di Agosto.

Restiamo in attesa ‌di ulteriori ‍aggiornamenti nel caso in cui i centri di calcolo apportino‌ modifiche alle previsioni.

In conclusione, le previsioni‍ meteo indicano un periodo di caldo intenso, con l’anticiclone africano che porterà⁣ temperature ben al ​di sopra della media. Le aree più ‍colpite saranno la Sardegna, la Valle Padana e i litorali del Centro. Questa ondata di calore potrebbe durare fino alla fine del mese.