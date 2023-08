È innegabile che​ il ⁤meteo sta diventando sempre più imprevedibile e estremo. ‌Questa ​è una realtà che ​non può essere ignorata, considerando l’aumento dei fenomeni‌ meteorologici estremi ​riportati‍ dai‍ media. Tuttavia,⁢ si ⁢pone una ⁤questione: se​ ogni evento meteorologico viene etichettato come ‌”estremo”, non si rischia di⁣ banalizzare il termine?‌ È una cosa parlarne occasionalmente, un’altra è farlo quotidianamente.

Un’estate insolita o la “nuova normalità”?

Un’estate ⁣fuori dal ⁤comune

È indubbio⁣ che stiamo vivendo⁢ un’estate atipica, caratterizzata⁢ da ⁣un⁢ eccesso di piogge a Giugno e da un caldo estremo​ a ⁢Luglio, accompagnato da temporali di intensità senza precedenti. Agosto ha avuto un inizio insolitamente fresco, quasi‌ nostalgico, seguito da un ritorno ⁤del caldo intenso. E ora, ci aspetta un altro weekend di caldo estremo?

La “nuova normalità”

Ma attenzione a non esagerare con l’uso‌ del termine ‍”meteo estremo”, ​la situazione ⁤attuale non è così‍ drammatica. Potremmo dire che‍ riflette le caratteristiche che⁢ potrebbero definire l’estate mediterranea del nuovo millennio, spesso ⁣caratterizzata dalla presenza dell’anticiclone africano. Questo potrebbe essere il nuovo normale, un‍ cambiamento inevitabile. Non possiamo negarlo o far finta che tutto sia‍ come prima. Che ci piaccia o no,⁣ questa è la nuova normalità.

Fenomeni estremi “più frequenti”?

Monitoraggio dei fenomeni ⁢estremi

Se dovessero‍ verificarsi altre situazioni insolite entro⁣ la fine del ⁢mese, saremmo i​ primi a informarvi, forse anche ricorrendo ⁤al termine “meteo estremo”. Ci aspetta un⁢ caldo⁣ intenso? Sì,⁢ ma ⁢dopo l’ondata di calore di Luglio, sembrerà quasi normale. Ci aspetta un clima ⁢più fresco? Sì, probabilmente nell’ultima settimana di Agosto, ma ne parleremo più ​avanti.

La normalità dei fenomeni estremi

Ma siamo ‌ancora ​nel range della normalità. Queste ⁣sono situazioni che possono ⁣assolutamente rappresentare il normale andamento dell’estate in vista dell’imminente Autunno. ⁤Lasciamo che la stagione segua il ⁢suo⁢ corso. Se usiamo il termine⁤ “estremo” ogni volta che​ accade qualcosa, ⁤cosa significa veramente “estremo”?‌ O forse dovremmo rivedere la definizione di “estremo”‍ alla‌ luce del nuovo clima (e ancor più di quello futuro)?