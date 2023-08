Introduzione

Una recente revisione suggerisce che i cani addestrati a ‍riconoscere gli odori potrebbero ⁤rappresentare uno strumento economico, ‌rapido e altamente preciso per rilevare il COVID-19 e potrebbero svolgere un ruolo chiave ‍nelle future pandemie. Questi cani‍ hanno dimostrato di ‍superare i test ⁤convenzionali, di identificare varie fasi e ceppi del virus e sono pronti per applicazioni di screening ⁤sanitario più ampie.

Il ruolo dei cani nell’individuazione del COVID-19

I cani potrebbero ‍fornire un metodo più economico, veloce ed efficace per rilevare il COVID-19 e potrebbero rivelarsi fondamentali ⁢nella gestione delle ⁣future pandemie, secondo una nuova revisione di ⁢recenti ricerche. Questa revisione, pubblicata nel Journal⁣ of Osteopathic Medicine di De Gruyter, ha‌ scoperto che i cani addestrati a ​riconoscere gli odori si comportano altrettanto bene o addirittura meglio dei test convenzionali⁣ per il COVID-19, come l’RT-PCR.

Capacità olfattive dei cani

I cani sono‍ dotati di fino a 300 milioni di cellule olfattive, che superano di gran lunga il ⁢conteggio umano di appena 5 o 6 ⁢milioni. Inoltre, i cani dedicano un terzo ⁢del loro cervello all’elaborazione delle informazioni olfattive,⁤ rispetto al misero 5%​ utilizzato dagli esseri umani. I cani addestrati a identificare specifici composti organici volatili prodotti nel corpo ‍durante la malattia⁢ hanno avuto successo nel localizzare pazienti con certi tipi di cancro, malattia di Parkinson e diabete.

Rassegna⁢ degli studi

Il Prof. Tommy Dickey dell’Università della California, Santa Barbara‍ e Heather Junqueira di BioScent Detection ​Dogs hanno esaminato 29 studi in cui i cani sono stati utilizzati per ‌rilevare il COVID-19. Gli ‍studi sono ⁢stati condotti utilizzando oltre 31.000 campioni ​da⁣ oltre 400 scienziati provenienti‌ da più di 30 paesi utilizzando ⁤19 diverse razze di cani. ⁤In alcuni studi, i cani ⁢addestrati a riconoscere gli odori hanno annusato direttamente le‍ persone, a volte in⁣ luoghi pubblici come uno screening ​sanitario. In⁣ altri, ⁤i cani hanno annusato campioni di pazienti come sudore,⁣ saliva o campioni di urina.

Efficienza dei cani nel rilevamento del ‍COVID-19

Nella maggior parte degli studi, i cani addestrati​ a‍ riconoscere ‌gli odori ​hanno dimostrato una sensibilità e una specificità simili o ⁣migliori rispetto⁢ agli‍ attuali test‌ RT-PCR ​o ai test antigenici. In uno studio, ⁤quattro dei cani⁤ sono stati in grado di⁣ rilevare ⁤l’equivalente di meno di ⁢2,6 x ‌10−12 copie di‍ RNA‍ virale per ​millilitro. Questo è equivalente a rilevare una goccia di qualsiasi⁤ sostanza odorosa ⁢disciolta in dieci piscine ⁤olimpioniche e mezzo, ed è ​tre ordini di grandezza ‌migliore rispetto agli strumenti scientifici moderni.

Vantaggi⁣ e⁤ applicazioni

I ‌cani potrebbero rilevare il COVID-19 in pazienti sintomatici, pre-sintomatici e asintomatici, insieme a nuove varianti di COVID e persino il COVID persistente. Un grande vantaggio dell’uso dei⁤ cani era ⁢la loro velocità:‍ potevano fornire un⁢ risultato in pochi secondi o minuti, e non richiedevano costosi attrezzature di​ laboratorio o creavano montagne di rifiuti di plastica,‍ a differenza degli approcci diagnostici convenzionali.

Conclusioni

“Sebbene molte persone abbiano sentito parlare delle eccezionali capacità dei ‌cani di aiutare gli esseri umani, il loro valore per il campo medico ‌è stato considerato ​affascinante, ⁣ma non​ pronto⁢ per un uso medico​ reale”, ha detto il Prof. Dickey. “Dopo ⁣aver condotto questa revisione, crediamo che i cani addestrati ⁢a riconoscere gli‍ odori meritino il loro posto come una seria metodologia diagnostica‍ che potrebbe essere particolarmente utile durante le pandemie, ‍potenzialmente⁣ come parte di​ screening sanitari rapidi in spazi pubblici. Siamo ⁤fiduciosi che i ⁣cani addestrati​ a riconoscere⁣ gli odori saranno utili nel rilevare una vasta varietà⁢ di malattie in futuro”.