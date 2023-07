Se il meteo del prossimo mese di Agosto continuerà a essere folle, pagheremo uno scotto pesante in Autunno. Terrorismo? Parole dette a caso? Assolutamente no. Anche se è opportuno precisare le seguenti cose. Ecco perché vi invitiamo a leggere per bene che cosa proponiamo in questo articolo.

La fine del caldo estremo, almeno momentaneo

Fortunatamente, tutti i lettori si sono accorti che questa pesantissima ondata di caldo che ha coinvolto il centro e il sud Italia se ne è finalmente andata.

L’anticiclone africano è stato rispedito nei suoi ranghi e aria decisamente più fresca è riuscita a coinvolgere l’intero paese. Però attenzione che le conseguenze Non sono certo finite, anzi ne vedremo ancora per molti mesi.

Inerzia termica del Mar Mediterraneo

Nonostante faccia decisamente meno caldo, il Mare Nostrum ha assorbito tantissimo calore. Esso lo cede lentamente all’atmosfera e purtroppo se Agosto continuerà a essere un mese dalle temperature sopra le righe potremmo davvero pagare uno scotto molto grave in Autunno.

Ricordiamo che i mesi autunnali sono quelli più delicati per l’Italia peninsulare con alto rischio alluvioni lampo o addirittura estese.

Le considerazioni da tenere in mente

Rimarchiamo il seguente fatto. Stiamo parlando di rischio e non di certezza. Non possiamo assolutamente dire, ora che siamo in piena estate, se avremo un autunno ricco di alluvioni. Però queste che si stanno venendo a creare sono delle condizioni cosiddette predisponenti, che quindi potrebbero comportare dei notevoli pericoli nei mesi a venire, quando aria fredda da nord irromperà sullo Stivale.

In fondo non sarebbe una novità. Tanti autunni che si sono susseguiti ad estati molto calde hanno avuto dei problemi. Le stagioni autunnali risultano già di per sé le più dedicate anche nel passato remoto, ma adesso con i cambiamenti climatici e l’estremizzazione meteo questo fatto è divenuto davvero sempre più frequente.