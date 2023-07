Le cronache meteo di questi giorni hanno evidenziato un fatto molto chiaro. I fenomeni meteorologici estremi sono sempre più intensi e frequenti. La grandine diventa sempre più grossa e sussiste davvero la paura ogni volta che piove.

I comuni cittadini hanno timore per i danni alla propria abitazione o alla macchina, gli agricoltori hanno il terrore che il loro raccolto venga devastato, gli allevatori che il bestiame venga colpito e decimato.

Un quadro fosco

Questo, purtroppo, non è una estremizzazione della realtà, ma ciò che vediamo con una certa frequenza. Ovvio, non è che ogni giorno cadono sassi dal cielo in tutte le zone d’Italia. Stiamo pur sempre parlando di una fenomenologia locale, per giunta estremamente difficile da prevedere. O meglio impossibile da prevedere, se non a pochi minuti dall’evento con l’ausilio dei radar e con la tecnica del nowcasting.

Ma allora è reale la paura che ogni volta che un’applicazione o un un sito meteo mettano pioggia ci siano fenomeni meteo estremi? Sì e no, andiamo a vedere meglio cosa possiamo dire nel prossimo capitoletto.

I pericoli del meteo estremo

Quando si parla di meteo estremo facciamo un facus in generale. L’estremizzazione climatica porta lunghe fasi asciutte e improvvise fasi di pioggia. Questo in tutte le stagioni.

Basti pensare cosa è successo nelle regioni nord-occidentali, dopo un inverno piuttosto secco e una primavera fiacca, c’è stato un bimestre Maggio-Giugno estremamente piovoso. Per non parlare dell’alluvione gravissima dell’Emilia-Romagna.

Adesso il pericolo non è tanto dell’alluvione regionale, quanto dell’alluvione lampo, urbana, oppure diventi forti e grandine grossa. Quest’ultima, fortunatamente, è una meteora molto locale, che di solito non fa danni estesi. Però purtroppo quando colpisce può picchiare veramente duro. Ecco perché i bollettini meteorologici sono utili per sapere se c’è il concreto rischio grandinate, oppure una persona può stare tutto sommato tranquilla.