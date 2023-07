Le irregolarità atmosferiche osservate nel mese di Giugno sull’Atlantico del Nord sono notevolmente anomale. L’indicatore dell’Oscillazione del Nord Atlantico (NAO) mostra un’anomalia quasi tre deviazioni standard inferiori alla media mensile.

Questo indice, determinato dalla differenza tra le anomalie della pressione atmosferica al livello del mare (SLP) nelle regioni subtropicali e subpolari, rappresenta approssimativamente l’intensità della circolazione atmosferica a basso livello nell’intero bacino dell’Atlantico del Nord.

I valori insolitamente bassi del NAO a Giugno concordano con un’Alta Pressione Subtropicale (conosciuta come Bermuda High) estremamente ridotta e venti superficiali quasi immobili.

Questa condizione implica un’attenuazione del flusso occidentale delle medie latitudini e dei venti alisei tropicali-subtropicali.

Le condizioni osservate in Giugno 2023 evidenziano un’alta pressione subtropicale anormalmente debole e un’assenza di venti superficiali occidentali nelle medie latitudini.

Un indice molto negativo dell’Oscillazione del Nord Atlantico (NAO) a Giugno è stato preceduto da anomalie lievemente negative sia a Marzo che ad Aprile. Questi fenomeni hanno provocato un costante riscaldamento mensile dell’Arco del Nord Atlantico, culminando con effetti cumulativi estremi a fine Giugno. Il riscaldamento dell’Arco osservato da Febbraio a Giugno (+0,85°C) ha superato l’intero riscaldamento netto dell’Atlantico riscontrato nell’ultimo secolo.

La presenza di una pressione bassa stabile sull’Atlantico del Nord, invece dell’Alta Pressione che dovrebbe normalmente prevalere sulle Isole Azzorre, ha causato un indebolimento significativo dei venti occidentali e degli Alisei. Questo scenario ha impedito un rimescolamento della superficie marina, esponendola dunque a un riscaldamento solare intenso.

L’elevato incremento della temperatura della superficie del mare (SST) dell’Atlantico in questo periodo è in parte attribuibile a un insolito riscaldamento radiativo della superficie. Diversi elementi sono stati identificati come possibili cause di questo fenomeno: emissioni di CO2, diminuzione delle particelle di solfato a causa di carburanti marittimi più puliti, eruzione di Hunga-Tonga e livelli ridotti di polvere africana.