Treni bloccati da grandine grossa

Treni bloccati sulla Milano Como per le terribili grandinate con chicchi grossi come arance. Danni ingenti. Tornado appena ad est di Milano, a Cernusco sul Naviglio e sino Gessate, come da video.

Ormai ad ogni temporale si ha il terrore di danni ingenti, di avere auto ammaccata dalla grandine, del vento che tocca forza d’uragano. Il tutto mentre quando torna il bel tempo le condizioni meteo diventano tropicali.

Tempesta estiva estrema

Nel cuore dell’estate, un’inaspettata e devastante tempesta si è abbattuta su diverse regioni del Nord Italia. Tra giovedì sera e venerdì mattina, l’evento meteorologico ha riservato un’offensiva di proporzioni notevoli, portando con sé precipitazioni intense, venti di forte intensità e grandine di dimensioni senza precedenti. Tra le aree più colpite, la Lombardia e il Veneto hanno dovuto affrontare ondate di maltempo di proporzioni quasi bibliche.

Inverno nel cuore dell’estate: la tempesta arriva in Lombardia e Veneto

L’incubo è iniziato giovedì sera, quando un’intensa perturbazione meteorologica ha scatenato una serie di fenomeni estremi nelle regioni settentrionali. Grandine con diametro di 7-8 centimetri, simili a palline da tennis, ha colpito duramente le aree lombarde e venete. Il venerdì mattina, il Saronnese è stato investito da un violento nubifragio: i chicchi di grandine, delle dimensioni di palline da golf, hanno causato ingenti danni alle auto e bloccato il traffico su strade e sottopassi.

La furia della tempesta: danni e conseguenze

L’area nordest di Milano ha avuto il suo quoto di dramma con l’apparizione di un fenomeno simile a un tornado, documentato da video dei residenti tra Cernusco sul Naviglio e Gessate. I vigili del fuoco sono intervenuti in circa 110 occasioni, per gestire allagamenti, scoperchiamenti e alberi abbattuti a causa della violenta “bomba” di maltempo.

Le notti dell’incubo nel Mantovano

Nel Mantovano, le notti di mercoledì e giovedì si sono trasformate in un vero e proprio incubo. Una tempesta ha portato vento, pioggia torrenziale e chicchi di grandine grossi come pesche, provocando danni a abitazioni, auto e colture nei campi.

Ancora pioggia e danni: il Basso Mantovano colpito duramente

Giovedì sera un nuovo fronte temporalesco ha scaricato un ulteriore carico di pioggia, vento e grandine su diverse zone dell’Alto Mantovano, sulla città di Mantova e alcuni comuni limitrofi. Ma è il Basso Mantovano che ha subito l’attacco più pesante.

Venerdì mattina: l’emergenza si sposta a Varese

Una potente ondata di maltempo ha colpito la provincia di Varese venerdì mattina, causando allagamenti e rallentamenti sull’Autolaghi. Piante cadute, case allagate, fulmini pericolosi: un vero e proprio assedio climatico che ha reso necessari numerosi interventi dei vigili del fuoco. A Daverio, il tetto di un’abitazione ha preso fuoco a causa di un fulmine, mentre a Gallarate una forte grandinata ha paralizzato la città.

Questo evento, forse tra i più drammatici degli ultimi anni, sottolinea l’importanza della preparazione e dell’adattamento ai cambiamenti climatici sempre più rapidi e intensi.