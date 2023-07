Durante la mattina, si stavano ancora verificando incendi nelle vicinanze di Palermo, a seguito di un periodo di estrema angoscia per la città, posta sotto assedio dalle fiamme. Continuano ad ardere le zone di San Martino delle Scale, una località collinare nei pressi di Monreale, Capaci sul litorale nord, e Torretta, un villaggio nell’interno costiero. Il fuoco ha anche raggiunto la località di Altofonte, con un bosco in fiamme in un’area dove si trovano pure diverse case. L’incendio che da lunedì notte divampa nella discarica di Bellolampo non è ancora stato sottomesso.

Sebbene la calura abbia concesso una tregua, con una diminuzione della temperatura, un altro incendio si sta diffondendo in una zona boschiva della riserva naturale di Pantalica, situata nella provincia di Siracusa. Il personale della protezione forestale è al lavoro per limitare la diffusione delle fiamme che minacciano la vegetazione locale. La situazione è invece meno tesa a Melilli, il centro industriale che domina il complesso petrolchimico di Siracusa, dove ieri si sono sviluppati diversi focolai. Questi hanno obbligato il sindaco a evacuare quasi un migliaio di persone e a emettere un decreto per chiudere effettivamente l’area commerciale della contrada Spalla.