Da una telecamera di sicurezza posta in Viale Romagna, pressi Via Pascoli, ecco le immagini del furioso downburst che ha interessato Milano, con venti visibilmente ben oltre i 100 km orari. In circa 15 minuti sono caduti 55 mm di pioggia, ed in zona migliaia di lampi. Si tratta della tempesta che ha interessato Milano la mattina dopo le ore 4:00 del 25 Luglio 2023, e che ha abbattuto centinaia di alberi, danneggiato anche edifici.