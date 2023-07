Dopo oltre un giorno dalla tempesta che ha colpito, la situazione a Milano rimane piuttosto grave a causa dell’ingente numero di alberi sradicati dal vento. Le stime di raffiche di vento superiori a 100 km/h appaiono sottostimate. Il vento ha seguito il corso dei viali, e alcune stazioni meteorologiche rilevano solo il vento non istantaneo. Per esempio, una stazione meteorologica situata a San Siro, che registra il vento ogni 2,5 secondi, ha registrato una raffica a 110 km/h, mentre la stazione meteorologica dell’Arpa Lombardia della zona ha registrato 55 km/h. Un’altra stazione meteorologica, ma nell’area più duramente colpita ha rilevato una raffica di vento a 110 km/h.

È plausibile quindi che le raffiche di vento siano state sottostimate, soprattutto alla luce dei danni significativi causati dalla tempesta. Non si ha memoria a Milano di un temporale di tale intensità, benché la città non sia estranea a fenomeni meteorologici estremi. Il video mostra alcune strade che questa mattina erano ancora bloccate da alberi caduti, nonostante i numerosi interventi in corso. Transitando per alcune vie, sembra di essere in montagna, con il suono delle motoseghe che tagliano gli alberi per liberare le strade. Eppure, alcuni colgono l’occasione per polemizzare su questo evento meteorologico e le sue conseguenze. Questi commenti sono frutto di fazioni di attacchi politici, dell’incompetenza, dell’ignoranza su ciò che eventi meteorologici di questa portata possono provocare in aree densamente popolate. Per altro, in una città che il forte vento lo vede raramente.