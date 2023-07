I videoclip che vedrete qui nel video sono state rirpese in diverse zone della città. Tuttavia, dal nostro punto di osservazione, situato nell’area più duramente colpita dal fenomeno meteorologico, abbiamo notato condizioni molto peggiori rispetto a quelle rappresentate nei suddetti video. Abbiamo effettivamente sperimentato come per svariati minuti la visibilità si sia ridotta a zero, compresa quella verticale, al punto che dal terzo piano non era possibile vedere le auto parcheggiate per strada. Inoltre, il vento era molto più violento di come si osserva qui nel video e gli alberi si frantumavano uno dopo l’altro.