Meteo: Caldo africano in arrivo. E, per di più, destinato ad albergare sulla nostra Penisola per un bel pò. Le mappe in quota mostrano la rimonta di un promontorio che si ergerà verso nord, interessando parte del Mediterraneo e l’Europa centro-occidentale, con aria molto calda che inizierà a prendere possesso delle nostre Isole maggiori e i settori tirrenici. Per poi estendersi al nord e sul resto del Sud.

Vediamo l’evoluzione delle temperature: sabato ci saranno temperature tra i 32/34°C sui settori tirrenici e al Sud, valori tra i 34/36°C su Toscana, Lazio e sempre al Sud, 36/38°C su Sicilia e Sardegna e proprio qui ecco raggiungere l’asticella dei 40°C su alcune aree interne. Domenica il caldo abbraccerà sempre queste aree, ma con aumenti al nord (colonnina di mercurio tra i 32 e i 34°C), molto caldo anche su Toscana, Lazio e Puglia (valori superiori ai 35°C). Ma concentriamoci su martedì: il caldo intenso interesserà, oltre la Sardegna, anche la Puglia e le aree tirreniche, con temperature anche superiori ai 38°C. Mercoledì caleranno le temperature al nord, mentre in Sardegna e in Puglia non possiamo escludere valori anche superiori ai 42°C. Una possibile data che vedrà spazzata via questa ondata di calore? Il 21 luglio, a quanto pare.