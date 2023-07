Meteo: siamo alle porte di una marcata ondata di calore. Le mappe in quota mostrano la rimonta di un promontorio che si ergerà verso nord, interessando parte del Mediterraneo e l’Europa centro-occidentale, con aria più calda che inizierà a prendere possesso delle nostre Isole maggiori e i settori tirrenici. Per sabato le mappe al suolo evidenziano la presenta di un’ampia alta pressione sul Mediterraneo e sull’Europa centrale con massimo in Danimarca a 1023 HPA.

Vediamo l’evoluzione delle temperature: venerdì 7 luglio ci saranno temperature tra i 32 e i 34°C su Toscana, Lazio e al Sud, tra i 34 e i 36°C su Puglia, Calabria e Isole Maggiori, punte più alte proprio tra Sicilia e Sardegna. Sabato ci saranno temperature superiori i 35°C sui settori tirrenici, valori sui 38°C sulle Isole Maggiori e punte di 40°C in Sardegna. Domenica il caldo abbraccerà sempre queste aree: ci saranno valori fino a 8°C sopra media (ricordiamo che ci riferiamo alle medie del periodo che va dal 1981 al 2010) in Sardegna, ma anche fuori dai confini italiani, tra Francia e Germania. Con lunedì l’asticella dei 40°C verrà localmente superata sulla Sardegna e da mercoledì valori sui 40°C saranno raggiunti anche in Sicilia, Calabria e Puglia. Piena estate anche al nord Italia, ma senza punte troppo elevate. Una possibile data per un’attenuazione del caldo? Probabilmente dopo il 16 luglio.