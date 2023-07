Meteo: come da previsione il Caldo africano ha preso possesso della nostra Penisola. Impetuoso, forte. Così robusto da non voler mollare la presa: a parte un cedimento al nord giovedì, proseguirà nella sua folle corsa verso il consolidamento sulle nostre regioni. Anzi, potrebbe risultare più significativo da lunedì 17 luglio. In quota è presente infatti un promontorio africano, appena disturbato da correnti atlantiche su parte del nord nel corso di giovedì.

Vediamo l’evoluzione delle temperature: martedì la colonnina di mercurio si collocherà mediamente tra i 34/36°C sulle pianure, più in alto su Sardegna e il resto del sud. Mercoledì ci saranno valori prossimi ai 40°C su Puglia e Sardegna; anzi, proprio in Sardegna, e sulle aree interne, si andrà anche un pò oltre. Tra giovedì e venerdì, valori prossimi o attorno ai 40°C saranno raggiunti su Sardegna, Puglia , Basilicata e Sicilia. Oltre i 42°C si andrà nel week-end sulle Isole Maggiori. Nel corso della settimana sorprende osservare come le anomalie termiche, rispetto alle medie dal 1981 e il 2010, saranno ampiamente positive: valori sopra media di circa 10°C su gran parte del sud. Andrà peggio a inizio della prossima settimana, quando le anomalie viaggeranno oltre i 10°C. Una possibile data che vedrà spazzata via questa ondata di calore? Sembra confermato il 21 luglio, a quanto pare.