La Sardegna sta affrontando un periodo di calore intenso che sta mettendo a dura prova la popolazione. Nonostante una leggera diminuzione delle temperature lungo le coste occidentali e settentrionali dovuta alle correnti settentrionali, il 14 luglio si prevede un aumento significativo del calore. Questo aumento è dovuto all’arrivo di una ondata di calore che influenzerà principalmente il Nord dell’isola. Si prevede che l’aumento della temperatura avverrà nella seconda parte della giornata, portando ad un incremento della temperatura anche durante la notte.

Previsioni Meteo per il Weekend

Temperature e Umidità

Per il prossimo fine settimana, si prevede che molte aree della Sardegna raggiungeranno i 40 °C. Lungo le coste, le temperature saranno più basse grazie alle correnti marine, ma l’umidità sarà molto alta. Questo alto livello di umidità, combinato con le alte temperature, porterà ad un caldo afoso. Al contrario, nelle zone interne dove le temperature supereranno i 40 °C, il calore sarà secco e torrido.

Condizioni Atmosferiche

Per quanto riguarda la giornata di sabato 15 luglio, si prevedono temperature molto elevate, ben al di sopra della media. Il cielo sarà nuovamente invaso da polvere del Sahara. Anche la giornata di domenica sarà caratterizzata da condizioni meteo simili, con la possibile presenza di nuvole più dense a causa del passaggio di questi banchi di polvere del deserto del Sahara spinti dal vento forte in quota. Tuttavia, ci troveremo in piena ondata di calore, e la domenica sarà molto calda.

Previsioni Meteo a Breve e Medio Termine

Previsioni per la Settimana Successiva

Lunedì 17, il caldo intenso si sposterà verso il Nord, influenzando anche le regioni settentrionali italiane. In Sardegna, si prevedono temperature estremamente elevate a 1500 m di altitudine, con valori che si avvicineranno ai 30 °C. Queste temperature sono più tipiche del Sahara e delle regioni arabe, e non della Sardegna. Martedì 18, si prevede il picco massimo del caldo intenso. Non è da escludere che alcune località in pianura nelle zone interne possano superare i 45 °C, avvicinandosi ai record di quarant’anni fa, raggiunti nel luglio 1983, quando nel Campidano si toccarono i 47 °C.

Previsioni a Lungo Termine

Mercoledì 19 sarà una giornata altrettanto calda come martedì 18. Giovedì 20, si potrebbe registrare una leggera diminuzione del calore, ma le temperature rimarranno comunque molto alte. Venerdì 21 e sabato 22, si prevede una riduzione del calore, ma le condizioni climatiche rimarranno eccezionali, con un caldo ancora molto intenso.