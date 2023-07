Le previsioni meteo per la Sardegna nei prossimi giorni indicano un fenomeno di eccezionale intensità. Il 17 luglio, le temperature hanno raggiunto livelli estremamente alti. La stazione meteo dell’Idrografico regionale di Balao ha registrato 44 °C, mentre altre stazioni nella stessa area hanno rilevato temperature vicine ai 44,6°C. In tutta la regione, le temperature hanno superato ampiamente i 42 °C.

Condizioni climatiche nell’entroterra sardo

Le temperature di 42 °C sono state rilevate in quasi tutto l’entroterra sardo, situato in bassa collina e pianura. È da sottolineare che, nelle aree interne della Sardegna, da una settimana si registrano temperature molto alte, superiori ai 35 °C, con un picco di calore registrato il 12 luglio, con valori superiori a 43 °C.

Effetti dell’anticiclone africano

Si prevede un’ulteriore espansione verso nord dell’anticiclone africano, che causerà un incremento della temperatura, dovuto anche all’effetto adiabatico legato alla forza dell’alta pressione. La brezza, che finora ha mantenuto la temperatura sotto i 40 °C lungo le coste, dove però l’umidità è molto elevata, da martedì tenderà a indebolirsi, e quindi la temperatura aumenterà anche in queste zone. La sensazione termica, o Heat Index, nell’area di Sassari, precisamente a Monte Oro, ha raggiunto i 50 gradi, ben oltre i 40 gradi reali registrati dalla stazione meteo locale.

Previsioni per martedì e mercoledì

È probabile che tutte le zone interne della Sardegna, nella giornata di martedì e quella di mercoledì, registrino temperature superiori o vicine ai 40 °C, con picchi ancora più frequenti rispetto a oggi, lunedì 17.

Paragoni con l’ondata di calore del 1983

Questa ondata di calore ricorda per intensità quella del lontano luglio 1983, quando si registrò un picco massimo ufficiale di 47 °C. I giornali dell’epoca riportavano notizie della devastante ondata di calore che causò la morte di migliaia di animali di allevamento, oltre a estesi incendi, un vero e proprio disastro ambientale, con la morte di coloro che cercavano di spegnere un grave incendio alle porte di Tempio Pausania.

Le previsioni meteo nel 1983

A quel tempo, il giornale regionale di riferimento era Videolina, che trasmetteva quotidianamente notizie di quella terribile ondata di calore che sembrava non avere fine. Le previsioni meteo erano inefficienti rispetto a quelle attuali e non offrivano speranze per la fine dell’ondata di caldo.

Le previsioni meteo nel 2023

Oggi, nel 2023, abbiamo la possibilità di sapere quando questi eccessi di caldo si attenueranno. Dobbiamo parlare non tanto di attenuazione dell’ondata di calore, quanto piuttosto di riduzione della sua intensità eccezionale, che dovrebbe iniziare attorno a giovedì, quando nelle regioni settentrionali italiane si prevedono intensi temporali.

La situazione attuale in Sardegna

La Sardegna continuerà a essere sotto l’ondata di calore, ma il caldo estremo sarà limitato soprattutto alle zone interne, e probabilmente alla parte orientale e meridionale della regione, dove molte stazioni meteo continueranno a registrare temperature superiori ai 40 °C.

Un evento meteo inedito

Ci troviamo di fronte a una previsione meteo che potremmo definire inedita per gli ultimi anni. È vero che durante l’estate del 2017 si verificò un evento meteo straordinariamente rilevante, ma l’attuale ha una maggiore intensità di picco.

Quando arriverà il refrigerio?

Per quanto riguarda un vero e proprio refrigerio per la Sardegna, se ne parlerà forse solo alla fine del mese. Il mese di luglio 2023 potrebbe risultare ancora più caldo di quello che si verificò nel 2003.

Conclusione

In sintesi, la Sardegna sta vivendo un’ondata di calore di eccezionale intensità, con temperature che superano i 40 °C in molte zone. Questo fenomeno, che ricorda l’ondata di calore del 1983, dovrebbe iniziare a ridursi a partire da giovedì. Tuttavia, il meteo prevede che il caldo estremo continuerà a persistere in alcune aree della regione.